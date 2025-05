Milan chega a acordo com novo técnico após saída de português

O Milan encaminhou a chegada do técnico Massimiliano Allegri ao comando da equipe para a próxima temporada. O italiano chega para o lugar de Sérgio Conceição, português que chegou na metade de 2024/25, mas não conseguiu ajustar o time à sua maneira, e ficou fora de todas as competições continentais, além das eliminações nos torneios de mata-mata.

Allegri, segundo o "Calciomercato", se reuniu com a diretoria rossonera, e Paolo Scaroni, presidente do clube, deixou a conversa de maneira sorridente, o que indica um acerto entre as partes para o novo desafio.

Massimiliano teve uma longa passagem pelo Milan, entre os anos de 2010 e 2014, quando chegou para substituir o brasileiro Leonardo, que posteriormente, se tornaria dirigente. Logo em sua primeira temporada, conquistou a Serie A, mas nos anos seguintes, não conseguiu repetir o sucesso e rumou à rival Juventus, onde emendou cinco títulos nacionais seguidos.

Allegri deixou a Velha Senhora em 2019, retornou em 2021 e permaneceu até o fim de 2023/24. Logo depois de conquistar a Copa da Itália, foi demitido por apresentar um comportamento inadequado no confronto com a Atalanta e depois do apito final, quando empurrou e ameaçou o diretor do jornal local "Tuttosport".

🔢 Números do técnico Massimiliano Allegri no comando do Milan

⚽ 178 jogos

✅ 91 vitórias

🟰 49 empates

❌ 38 derrotas

🥅 303 gols marcados

🛡️ 178 gols sofridos

🏆 Títulos: Serie A de 2010/11 e Supercopa da Itália de 2011

