Astro do Barcelona sofre lesão e desfalca equipe por cerca de um mês

O Barcelona terá um desfalque importante nas próximas semanas. Pedri sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado por aproximadamente um mês. O meio-campista se machucou durante a vitória por 4 a 2 sobre o Slavia Praga, pela Champions League, e já iniciou tratamento após exames realizados na Ciutat Esportiva.

O clube catalão confirmou o problema físico na manhã desta quinta-feira (22) e informou que o tempo estimado de recuperação é de quatro semanas. Pedri deixou o gramado aos 16 minutos do segundo tempo da partida europeia, após sentir dores e conversar rapidamente com o departamento médico.

De acordo com o comunicado oficial, os testes médicos constataram uma lesão muscular no posterior da coxa direita. O Barcelona evitou estipular uma data exata para o retorno, mas trabalha com a previsão de um mês fora dos gramados. Com isso, o jogador deve perder ao menos sete partidas, podendo chegar a nove, a depender do avanço da equipe nas competições.

Pedri vinha de uma sequência recente como titular e havia iniciado quatro dos últimos cinco jogos oficiais após retornar de outro problema muscular. A nova lesão interrompe novamente o processo de continuidade do atleta na temporada.

Com o afastamento confirmado, o técnico Hansi Flick não poderá contar com um de seus principais meio-campistas em compromissos decisivos. A lista inclui confrontos contra Oviedo, Elche, Mallorca, Girona e Levante, por La Liga, além de um duelo contra o Copenhague pela Champions League e uma partida fora de casa diante do Albacete, pela Copa do Rei.

Também existe a possibilidade de ausência no jogo de ida dos playoffs da Champions League, caso o Barcelona não termine a fase entre os oito primeiros colocados. A expectativa interna é que Pedri tente retornar no início de março, com o duelo diante do Villarreal aparecendo como referência no calendário.

Esta é a terceira lesão de Pedri na atual temporada. Antes, o meio-campista já havia desfalcado o Barcelona em cinco partidas: quatro por conta de uma distensão muscular e uma devido a um desconforto na panturrilha. No ciclo recente, o espanhol também perdeu mais de um mês de atividades entre outubro e novembro, em razão de outra lesão muscular semelhante.

Apesar dos problemas físicos, Pedri soma 24 jogos na temporada, com dois gols e sete assistências, sendo peça central no modelo de jogo de Flick. Nos últimos anos, porém, as recorrentes lesões musculares têm sido um obstáculo em sua sequência, incluindo ausências frequentes em edições anteriores de LaLiga.

Além de Pedri, o Barcelona segue sem poder contar com Gavi e Christensen, ambos em recuperação de lesões de longa duração, além de Ferran Torres, que também sofreu um problema muscular recentemente. A equipe lidera o Campeonato Espanhol, com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, e volta a campo no fim de semana, contra o Oviedo, já sem o camisa 8 à disposição.

