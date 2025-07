Wesley se despediu com chave de ouro do Flamengo, ao marcar o gol da vitória contra o Bragantino, na última quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (26), o lateral de 21 anos embarcou para se apresentar a Roma, da Itália. Em entrevista ao canal Flazoeiro, o jogador agradeceu ao apoio da Nação e revelou que sonha com um retorno.

- Primeiramente só tenho que agradecer a Deus, pelo que ele está fazendo na minha vida, agradecer também a Nação. Como eu sempre falo nas minhas entrevistas, se não fossem as críticas, eu não me tornaria o que eu sou hoje. Ainda tenho muito a evoluir, tenho muito o que fazer, mas com as críticas eu aprendi a dar a volta por cima. Hoje estou realizando um sonho, mas com uma parte do coração partido porque estou deixando a Nação. Espero voltar um dia, isso não é um adeus, é um até logo. Eu espero ser campeão lá fora e quando voltar é Flamengo - destacou.

Vendido por 25 milhões de euros fixos (cerca de R$ 161,5 milhões na cotação atual) mais cinco milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas, os valores ultrapassam a venda de Vinícius Júnior ao Real Madrid, em 2017. O astro brasileiro custou 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na época) aos cofres merengues. Wesley se mostrou surpreso com o fato e prometeu bater as metas para ajudar o Flamengo.

- O Jorginho me falou um dia antes do jogo contra o Bragantino para tirar tudo da cabeça e trabalhar para ter resultado. É isso que eu faço e o resultado aconteceu, que é a venda. Sobre os valores (ultrapassarem a venda de Vinícius Júnior), eu vi e para mim é uma loucura, confesso. Eu queria ser vendido, mas não sabia que poderia chegar nesse nível. Estou feliz e vou atingir as metas, para deixar esse dinheiro para a Nação.

Revelado em 2021, Wesley acumula 152 jogos com a camisa do Flamengo. Sob o comando de Filipe Luís, virou uma peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo. Neste período entre os profissionais, o lateral contribuiu com 13 participações em gols (seis gols e sete assistências).

Wesley comemora gol contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Wesley se torna a 4ª maior venda do Flamengo; confira

Vinícius Júnior: 45 milhões de euros (R$ 150,4 milhões) para o Real Madrid, em maio de 2017

Lucas Paquetá: 35 milhões de euros (R$ 150 milhões) para o Milan, em junho de 2019

Reinier: 30 milhões de euros (R$ 139,1 milhões) para o Real Madrid, em janeiro de 2020

Wesley: 25 milhões de euros (R$ 161,5 milhões) para a Roma, em julho de 2025

Gerson: 25 milhões de euros (R$ 160,4 milhões) para o Zenit, em julho de 2025

Gerson: 20,5 milhões de euros (R$ 123,4 milhões) para o Olympique de Marseille, em julho de 2021

Matheus França: 20 milhões de euros (R$ 106,9 milhões) para o Crystal Palace, em julho de 2023

João Gomes: 18,7 milhões de euros (R$ 103,3 milhões) para o Wolverhampton, em janeiro de 2023