O jogo entre Arsenal e Manchester City começou com problemas para os Citizens. Aos 2' do primeiro tempo, Odegaard abriu o placar para os donos da casa e Gabriel Magalhães aproveitou para provocar o camisa 9 do time de Guardiola. A zoada recebida por Haaland do brasileiro animou os torcedores nas redes sociais.

Após o gol do Arsenal no início da partida contra o Manchester City, Gabriel Magalhães correu até onde estava Haaland e virou para o centroavante para rir em sua cara. O norueguês, por sua vez, apenas encarou o brasileiro enquanto lamentava o placar negativo.

Torcedores se divertem com Gabriel Guimarães e Haaland

