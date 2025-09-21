Em um dos confrontos mais emblemáticos do futebol inglês na era da Premier League, Arsenal e Manchester City protagonizaram mais um grande jogo neste domingo (21) e terminaram empatados, somando um ponto cada. A partida, válida pela quinta rodada da liga nacional, terminou em 1 a 1 no Emirates Stadium, em Londres (ING). Contudo, o contexto da partida foi curioso, devido à postura adotada pelo City ao longo dos 90 minutos.

Acostumado a controlar o jogo por meio da bola e da imposição do próprio estilo, o time regido por Pep Guardiola acabou sendo neutralizado pelo domínio territorial dos Gunners no campo ofensivo. Com dificuldades para manter a posse e construir ofensivamente, o time de Manchester recuou suas linhas e passou a atuar em bloco médio e baixo, priorizando a defesa e apostando em jogadas de contra-ataque como principal alternativa para chegar ao gol adversário.

A estratégia, inclusive, resultou no primeiro gol da partida, marcado por Erling Haaland, que abriu o placar para os visitantes ainda no primeiro tempo. No entanto, foi Gabriel Martinelli, vindo do banco de reservas, quem empatou nos acréscimos da segunda etapa. Cabe ressaltar que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi auxiliar deo catalão no City entre 2016 e 2019.

Nas redes sociais, os torcedores não pouparam críticas à atuação atípica do Manchester City. Desde a chegada de Pep Guardiola, em 2016, a entidade ficou marcada por um estilo de jogo propositivo e ofensivo. A postura mais defensiva adotada diante do Arsenal gerou reações negativas e comparações inusitadas. Confira abaixo a repercussão:

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O Arsenal enfrentou muitas dificuldades para criar oportunidades no primeiro tempo do clássico inglês. Apesar do amplo domínio da posse de bola durante a etapa inicial, os Gunners passaram mais da metade dos 45 minutos iniciais sem finalizar ao gol. Nos minutos finais, a equipe de Mikel Arteta passou a ameaçar em jogadas de bola parada e conseguiu chegar com mais qualidade à área, mas parou nas intervenções seguras do goleiro Donnarumma.

O City abriu o placar da partida logo aos nove minutos de jogo, em uma jogada pouco característica de sua identidade habitual. Em vez de tradicional construção a partir da posse de bola, a equipe aproveitou uma transição em velocidade e se encontrou em uma situação favorável de contra-ataque. No lance, três jogadores azuis avançaram contra apenas dois defensores vermelhos. Bernardo Silva conduziu pelo centro e tinha Jérémy Doku como opção aberta pela esquerda, mas optou por acionar o goleador Haaland pela direita. O atacante dominou e finalizou com a perna não dominante, colocando a bola no canto direito da meta defendida por David Raya.

William Saliba, do Arsenal (à esquerda), Erling Haaland (à direita), do Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)

2️⃣ Segundo tempo

No entanto, a justiça do futebol se fez presente ao premiar a equipe que, desde o apito inicial, demonstrava melhor desempenho em campo. Com intervenção decisiva de Arteta, o Arsenal chegou ao empate nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, por meio de dois jogadores que saíram do banco de reservas. Eberechi Eze, ainda no campo de defesa, fez um lançamento preciso em profundidade para Martinelli. O brasileiro aproveitou a rara subida da linha defensiva do City, encontrou o único espaço possível para concluir a jogada e encobriu o goleiro, superando seus mais de dois metros de altura.

