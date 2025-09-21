Em mais uma edição de um dos principais clássicos do País da Bota, a Roma venceu a Lazio por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em partida válida pela quarta rodada da Serie A 2025/2026. O gol da partida foi marcado por Lorenzo Pellegrini, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, a equipe comandada por Gian Piero Gasperini assumiu provisoriamente a quarta colocação na tabela, somando nove pontos, um a menos que a líder Juventus. O plantel liderado por Maurizio Sarri, por sua vez, sofreu a terceira derrota em quatro jogos e ocupa a 14ª posição, com apenas três pontos. A Biancocelesti, inclusive, ainda pode perder mais posições até o encerramento da quarta rodada.

Derby della Capitale 🔵⚔️🔴

O Derby della Capitale é um dos confrontos mais aguardados por fãs de futebol internacional, marcado pela intensa rivalidade entre as duas principais equipes da capital italiana. As entidades dividem o Olímpico de Roma, mas representam identidades distintas que se refletem não apenas no campo esportivo, mas também em aspectos culturais e políticos. As torcidas organizadas ocupam setores opostos do estádio: os ultras da Lazio se posicionam na Curva Nord, ao norte, enquanto os torcedores da Roma ocupam a tradicional Curva Sud, no setor sul do estádio.

Derby della Capitale: torcida da Roma no Estádio Olímpico (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Derby della Capitale: torcida da Lazio no Estádio Olímpico (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Como foi a partida? ⚽

O único gol do clássico foi marcado após forte pressão da Roma na saída de bola da Lazio, ainda na área. A jogada resultou em uma sobra para o centroavante Matías Soulé, que optou por não finalizar com a perna esquerda. Em boas condições de finalizar, ele preferiu o passe para o camisa 7 giallorossi, que finalizou com a perna dominante, no canto direito do goleiro adversário.

Dois jogadores foram expulsos nos instantes finais da segunda etapa, ambos da Lazio. Reda Belahyane recebeu o cartão vermelho aos 86', após uma falta dura. Pouco depois, Mattéo Guendouzi também foi expulso, desta vez por reclamações dirigidas à arbitragem comandada por Simone Sozza.

Derby della Capitale: Mattéo Guendouzi, da Lazio (à esquerda) e Lorenzo Pellegrini, da Roma (à direita) (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

O que vem por aí? 🔎

A Roma volta a campo nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Nice, da França, no Allianz Riviera, em jogo válido pela primeira rodada da Europa League. Em seguida, a Lazio visita o Genoa em 29 de setembro, segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), pela próxima rodada da Serie A, no Estádio Luigi Ferraris.

