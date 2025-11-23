Espanhóis sobre derrota do Galo na Sul-Americana: 'Para a história'

A derrota do Atlético-MG para o Lanús, na final da Copa Sul-Americana, foi alvo de repercussão na imprensa espanhola. O jornal "Diario AS", que já havia tratado o confronto como um duelo de "Davi contra Golias" na véspera da partida, destacou o feito do clube argentino e classificou o tropeço do Galo como "uma amarga decepção para um time favorito e com elenco muito superior".

A publicação ressaltou que o Atlético-MG dominou a posse de bola e teve as melhores oportunidades ao longo dos 120 minutos, mas esbarrou na atuação monumental do goleiro Losada, que defendeu três cobranças na disputa por pênaltis e se transformou no herói do título. O AS também revisitou o contexto pré-jogo, quando já alertava para os perigos do Lanús – uma equipe experiente, organizada e inspirada em sua melhor temporada em anos, apesar da diferença abissal de investimento em relação ao elenco mineiro.

Drama do Atlético-MG na final

Para o AS, o Galo entrou em campo com todos os ingredientes de um campeão: elenco mais valioso, estrelas em melhor momento e um treinador renomado no comando. Segundo o jornal, o Atlético possuía um plantel avaliado em cerca de 110 milhões de euros, praticamente três vezes mais que o Lanús. A análise espanhola também destacou jogadores como Hulk, Scarpa, Alexander e Bernard como peças de nível técnico muito superior às do adversário.

Ainda assim, a partida contrariou expectativas. A crônica pós-jogo publicada pelo veículo descreveu 120 minutos "mornos", com forte desgaste físico por causa do calor em Assunção e dificuldades técnicas de ambos os times. Mesmo diante desse cenário, o AS frisou que o Galo teve as chances mais claras, incluindo a falta cobrada com precisão por Bernard no primeiro tempo e o chute perigoso de Dudu no segundo.

Lanús e Atlético-MG decidem o título da Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte/ AFP)

A reportagem foi categórica ao afirmar que o Lanús "sobreviveu" ao domínio mineiro. A equipe de Mauricio Pellegrino, embora desgastada, resistiu às acelerações de Hulk – citado como "uma fera enjaulada" pela matéria de pré-jogo – e aproveitou a falta de efetividade ofensiva do Atlético.

O jornal espanhol também destacou o desempenho frustrante de alguns nomes decisivos. Hulk, por exemplo, foi lembrado como o cobrador da primeira penalidade defendida por Losada, lance que simbolizou a virada emocional da disputa. A matéria ainda chamou atenção para a ausência de Reinier, novamente preterido por Sampaoli, que deixaria Assunção com mais uma final perdida pelo técnico argentino.

A repercussão seguiu o tom de perplexidade: apesar de ter jogado melhor e controlado o adversário, o Atlético-MG não conseguiu transformar superioridade em gols – cenário que, para os espanhóis, pesa ainda mais diante do favoritismo amplamente reconhecido antes do duelo.

Lanús eterno para a imprensa espanhola

O AS não economizou elogios ao Lanús, classificando o título como "extraordinário" e digno de entrar "para os livros de história". A publicação recordou que o clube argentino já havia conquistado a Sul-Americana em 2013 e agora repetia o feito com um elenco "experiente e emocionalmente forte", liderado por nomes como Salvio, Izquierdoz, Bou e Acosta.

A heroica atuação de Losada foi tratada como o grande símbolo da conquista. O jornal relatou que o goleiro defendeu cobranças de Hulk e Biel – além de mais um pênalti intermediário – e sustentou o Lanús até a taça. Chamou-o de "verdadeiro herói" e afirmou que sua performance ficará marcada na memória da competição.

Outro ponto enfatizado pela imprensa espanhola foi o contraste entre as narrativas antes e depois da final. Na análise pré-jogo, o AS afirmava que o Lanús vivia "um dos melhores anos de sua história centenária", mas admitia que, diante do poderoso Galo, a missão era quase impossível. O jornal chegou a citar a final de 1997, entre as equipes, como elemento emocional que aumentava a carga dramática do encontro em Assunção.

"Alta voltagem", escreveu a publicação horas antes da decisão, numa metáfora para um jogo que parecia ter roteiro claro, mas acabou surpreendendo o continente. Para os espanhóis, a vitória do Lanús simboliza a quebra do domínio do futebol brasileiro na competição, e por isso será lembrada como um ponto fora da curva – ou, como descreveu a manchete: "um Lanús para os livros de história".

