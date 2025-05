O apresentador Igor Rodrigues teve uma ideia de trolar o atual presidente do Vasco, Pedrinho envolvendo a cantora Lady Gaga. Ele falou para que os torcedores enchessem suas redes sociais com a seguinte mensagem: “Respeita a Lady Gaga”. A brincadeira, claro, viralizou nas redes sociais pegando o ex-jogador de surpresa com a quantidade de comentários em suas postagens em referência a cantora.

— Fala galera, eu tava deitado, peguei o telefone e mais de 200 mensagens: "'"Pedrinho, respeita a Lady Gaga". Eu não falei nada da Lady Gaga, não to entendendo nada — publicou na época o atual presidente do Vasco, Pedrinho.

Pedrinho se diverte com brincadeira

Pedrinho ficou assustado e sem entender a onda de comentários. Em seguida, ficou sabendo que tudo não se passava de um plano do jornalista Igor Rodrigues para brincar com o atual dirigente do Vasco, que reagiu de maneira bem-humorada. Na época, os dois eram colegas de SporTV.

— Eu fiquei com muito medo de ter acontecido alguma coisa, eu não falei nada, tava aqui deitado. Eu caí mesmo — brincou.

Lady Gaga no Brasil

A cantora atraiu uma multidão ao Rio de Janeiro, na noite deste sábado (03). Mais de 2 milhões de pessoas foram à praia de Copacabana, segundo a Riotur, onde Lady Gaga apresentou hits que marcam carreira e popularidade entre os fãs brasileiros.

Lady Gaga durante seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Photo by STRINGER / AFP)

