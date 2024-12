Lionel Messi, ídolo do Barcelona, concedeu entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo" na quinta-feira (5). O craque argentino, que fez mais de 700 jogos com a camisa blaugrana, mandou um recado curioso aos torcedores catalães e deixou as portas para um reencontro futuro.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes 2025: por que Barcelona está fora?

- Sinto muita falta dos torcedores e espero que possa me reencontrar em breve com eles. Quero que se sintam orgulhosos de fazer parte do melhor clube do mundo, e espero que o clube volte a ser o que sempre foi. Além de uma referência mundial, que esteja sempre lutando por títulos. Não se pode conformar em ser o segundo, porque se exige o máximo - afirmou o astro.

Messi deixou o Barça em 2021, após crises anímicas com a diretoria e um momento financeiro delicado no Camp Nou. Ao sair da Catalunha, fechou com o Paris Saint-Germain, onde jogou dois anos de sua carreira, até acertar com seu clube atual, o Inter Miami.

continua após a publicidade

Questionado sobre momentos especiais vividos com os culés, Lionel citou títulos e personagens marcantes de uma passagem que durou desde as categorias de base até o auge profissional.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- Houve muitos momentos especiais. Os que mais me recordo com carinho são os títulos coletivos que conquistamos, como o ano do Sexteto, e também esses momentos que não eram tão bons e conseguimos dar a volta por cima. Sempre que começo a nomear as peças me esqueço de alguém, porque esse é um clube que se destacou por ter os melhores jogadores do mundo - completou o campeão do mundo de 2022.

Lionel Messi conquistou mais de 30 títulos em sua passagem pelo Barcelona (Foto: Josep Lago / AFP)

🔢 Números de Messi com a camisa do Barcelona

⚽ 778 jogos

⌛ 63.513 minutos

🥅 672 gols

📤 303 assistências

🏆 Títulos: 10 troféus de La Liga, 8 Supercopas da Espanha, 4 Champions, 7 Copas do Rei, 3 Supercopas da Uefa e 3 Mundiais de Clubes