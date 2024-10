Vitor Roque tem um gol em sete jogos pelo Real Bétis (Foto: Reprodução/Real Bétis)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 14:24 • Pamplona (ESP)

Com gol de Vitor Roque, o Real Bétis venceu o Osasuna por 2 a 1 no Campeonato Espanhol neste sábado (19), em confronto válido pela 10ª rodada. O brasileiro marcou pela primeira vez com a camisa dos Verdiblancos.

Vitor Roque recebeu passe de Pablo Fornals na lateral da área e ganhou na disputa de bola do defensor adversário. Após atuações sem destaque, o brasileiro completou sete jogos pelo clube de Sevilha com gol marcado.

O gol foi aos sete minutos do primeiro tempo, abrindo o placar da partida. Na segunda etapa, o Osasuna empatou com Lucas Torró, mas o Bétis retomou a vantagem com Ezequiel Ávila.

O próximo desafio de Vitor Roque com a camisa do Betis será o Atlético de Madrid, no domingo (27), em pela 11ª rodada de La Liga.

