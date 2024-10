Heung-min Son celebra gol pelo Tottenham (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Publicada em 19/10/2024 - 10:50 • Londres (ING)

O Tottenham goleou o West Ham por 4 a 1 neste sábado (19), pela oitava rodada da Premier League. Kudus abriu o placar para os visitantes no Tottenham Hotspur Stadium, mas Kulusevski empatou ainda na primeira etapa; em segundo tempo de almanaque, Bissouma, Aréola (contra) e Heung-min Son viraram o jogo para os Spurs.

Com a vitória, os comandados de Ange Postecoglou alcançaram 13 pontos e subiram para a sexta colocação do Inglês; o time de Julen Lopetegui, por sua vez, perdeu saldo de gols e caiu para 14º, com apenas oito.

👀 COMO FOI O JOGO?

Na primeira etapa, as equipes fizeram um confronto equilibrado. O habilidoso Mohammed Kudus inaugurou o marcador para o West Ham aos 18', completando cruzamento de Bowen para as redes. Aos 36', veio o empate, em jogada individual de Kulusevski pelo lado direito, chutando no contrapé de Aréola.

O segundo tempo, porém, foi um amasso dos Spurs, que transformaram o duelo em goleada em apenas quinze minutos. Primeiro, aos 7', em jogada coletiva, Son serviu Udogie, que cortou a marcação, tocou para trás e viu Bissouma acertar um belo chute de chapa para a virada.

Três minutos depois, o sul-coreano voltou a aparecer e, em contra-ataque, finalizou; Aréola defendeu, a bola tocou em Kilman, novamente no arqueiro francês e morreu no fundo das redes. Aos 15', Son foi recompensado em nova jogada em velocidade, batendo com o pé esquerdo para fechar o caixão. No fim, em princípio de confusão, Kudus ainda agrediu o zagueiro Micky van de Ven e foi expulso, fechando de vez as chances de uma reação.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 4x1 West Ham

8ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: sábado, 19 de outubro de 2024, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Andy Madley (árbitro); Nick Hopton e Wade Smith (auxiliares); Craig Pawson (quarto árbitro); Chris Kavanagh e Mat Wilkes (VAR)



🥅 Gols: Mohammed Kudus (WHU - 18' 1T); Dejan Kulusevski (TOT - 36' 1T), Yves Bissouma (TOT - 7' 2T), Alphonse Aréola (TOT - 10' 2T) e Heung-min Son (TOT - 15' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Micky van de Ven (TOT); Lucas Paquetá, Tomas Soucek e Carlos Soler (WHU)

🟥 Cartões vermelhos: Mohammed Kudus (WHU)



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie (Archie Gray); Dejan Kulusevski, Yves Bissouma (Rodrigo Bentancur) e James Maddison (Pape Matar Sarr); Brennan Johnson, Dominic Solanke (Richarlison) e Heung-min Son (Timo Werner)



WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Alphonse Aréola; Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Max Kilman e Emerson Palmieri; Guido Rodríguez (Konstantinos Mavropanos); Jarrod Bowen, Tomas Soucek (Carlos Soler), Lucas Paquetá (Edson Álvarez) e Mohammed Kudus; Michail Antonio (Crysencio Summerville)