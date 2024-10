Neymar em atividade pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 12:38 • Riade (SAU)

A lesão de Neymar, sofrida em outubro de 2023, completou um ano no dia 17. O astro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em partida pela Seleção Brasileira, e desde então, não voltou aos gramados.

Seu retorno, porém, está perto de acontecer. Na segunda-feira (21), o craque estará com a delegação do Al-Hilal nos Emirados Árabes Unidos para um jogo da Champions Asiática, e saberá se tem condições de entrar em campo nas próximas horas.

A NR Sports, empresa que cuida da imagem do camisa 10, publicou um vídeo detalhando momentos da recuperação. Em depoimento, Neymar chorou ao relembrar o período de tratamento, e aproveitou para mandar um recado aos críticos que declararam que "nunca mais seria o mesmo".

- Eu sinto uma dor enorme, e já sabia que tinha sido grave. A coisa que eu mais amo na vida é jogar futebol, e a cada dia que eu fico longe, é um dia de sofrimento. É o que mais me machuca. Mas todas as vezes que eu me machuco, eu volto. E não volto "meia-boca" - afirmou o jogador em lágrimas.

A contusão aconteceu em um bom momento de Neymar por clube e seleção. No Brasil, jogos antes, havia ultrapassado o recorde de gols oficiais de Pelé, alcançando 79 bolas na rede. No Al-Hilal, onde chegou como uma das estrelas do futebol local, fez seus primeiros cinco jogos e marcou um gol.

- A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei na minha vida que passaria o Pelé em número de gols. Estava vivendo um momento maravilhoso na minha vida, por conta desse objetivo, do nascimento da minha filha... estava em um bom ano, e aí aconteceu a lesão - detalhou o atleta.

Os treinos deste final de semana serão cruciais para o retorno do atacante. Mesmo treinando com o elenco há alguns dias, a dependência está na parte física, e o técnico Jorge Jesus ainda definirá se relacionará Neymar para a partida. De toda forma, o brasileiro estará no grupo que viaja aos Emirados Árabes Unidos para enfrentar o Al-Ain na segunda-feira (21), às 13h (de Brasília).

Neymar se recuperou de lesão e pode voltar aos gramados em dois dias (Foto: Divulgação/Al-Hilal)