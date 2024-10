Andreas Pereira em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 14:04 • Londres (ING)

O Aston Villa superou o Fulham por 3 a 1 pela Premier League neste sábado (19). Raúl Jiménez abriu o placar para os donos da casa, mas Rogers, Watkins e Diop (contra) viraram o jogo para os Lions em pleno Craven Cottage.

Mas o principal ato do confronto foi um clássico Brasil x Argentina, com final feliz para os albicelestes. Ainda na primeira etapa, com o marcador registrando 1 a 1, Jiménez cabeceou bola na área e Matty Cash cortou com a mão esquerda. Após revisão no VAR, o árbitro Darren England assinalou a penalidade em favor dos londrinos.

Na cobrança, Andreas Pereira assumiu a responsabilidade e ajeitou com carinho. Porém, a cobrança foi ruim, e o goleiro Emiliano Martínez acertou o salto para o canto esquerdo. Não houve nem possibilidade de rebote: Dibu encaixou a batida do brasileiro e manteve a igualdade momentaneamente no placar.

Ao se levantar da queda para a defesa, Martínez, como de costume, provocou a torcida do Fulham presente atrás de sua meta, mandando beijos para os aficionados. Confira a cobrança abaixo:

Na segunda etapa, logo após a virada do Villa, com gol de Watkins, o zagueiro Joachim Andersen foi expulso e complicou a reação dos mandantes, que ainda sofreram o tento de Diop contra a própria meta. No fim, Philogene-Bidace, que havia saído do banco, tomou dois cartões amarelos em cinco minutos e deixou o confronto em 10 contra 10, mas não houve tempo para mais nada.

O pênalti perdido por Andreas e a derrota fizeram o Fulham cair para a nona colocação, se distanciando da zona europeia. Já o Aston Villa subiu na tabela e invadiu o G-4, com 17 pontos (a apenas um do líder Liverpool).