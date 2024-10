Jogadores do Manchester United celebram gol diante do Brentford (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 13:09 • Manchester (ING)

O Manchester United, para variar, sofreu, mas venceu o Brentford por 2 a 1 em Old Trafford, pela oitava rodada da Premier League. Pinnock abriu o placar para os visitantes ainda na primeira etapa, mas na metade final do jogo, Garnacho e Hojlund viraram o confronto e deram um respiro aos Red Devils.

Com a vitória, os comandados de Erik ten Hag alcançaram a décima colocação, indo a 11 pontos, e fugiram da desconfortável luta contra o Z-3. A equipe de Thomas Frank, por sua vez, estacionou em 12º, com dez.

👀 OS GOLS DO JOGO

Em uma etapa inicial de pouco movimento, os Bees inauguraram o marcador já nos acréscimos. Em escanteio cobrado por Damsgaard, Pinnock saiu da marcação e testou firme, sem chances para Onana salvar os donos da casa.

O segundo tempo, porém, foi de uma postura diferente dos donos da casa. Logo aos dois minutos, Rashford apareceu pelo lado direito e cruzou na segunda trave para Garnacho, que, sem deixar a bola cair, emendou de primeira com a chapa do pé para deixar tudo igual.

Aos 17', a virada veio dos pés de um questionado Hojlund. No meio do campo, Eriksen recebeu de Lisandro Martínez e tocou para Bruno Fernandes. Com a parte externa do pé, o português ajeitou de primeira para o centroavante, que invadiu a área e deu uma cavadinha por cima de Flekken, garantindo três pontos cruciais para o United.

Hojlund comemora gol marcado pelo Manchester United diante do Brentford (Foto: Oli SCARFF / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 2x1 Brentford

8ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: sábado, 19 de outubro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Sam Barrott (árbitro); Lee Betts e Steve Meredith (auxiliares); Gavin Ward (quarto árbitro); David Coote e Craig Taylor (VAR)

🥅 Gols: Ethan Pinnock (BRE - 50' 1T); Alejandro Garnacho (MUN - 2' 2T) e Rasmus Hojlund (MUN - 17' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Jonny Evans e Diogo Dalot (MUN); Christian Norgaard e Kristoffer Ajer (BRE)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

André Onana; Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Jonny Evans (Victor Lindelöf) e Lisandro Martínez; Christian Eriksen, Casemiro (Manuel Ugarte) e Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Rasmus Hojlund (Joshua Zirkzee) e Alejandro Garnacho (Noussair Mazraoui)



BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)

Mark Flekken; Sepp van den Berg (Mads Roerslev), Nathan Collins, Ethan Pinnock e Kristoffer Ajer; Christian Norgaard e Vitaly Janelt (Yehor Yarmolyuk); Mikkel Damsgaard, Bryan Mbeumo e Keane Lewis-Potter (Yoane Wissa); Kevin Schade (Fábio Carvalho)