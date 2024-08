Vitor Roque deixa o Barcelona e é anunciado por clube espanhol

Vitor Roque em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 09:09 • Andaluzia (ESP)

Vitor Roque, ex-Barcelona, foi anunciado nesta manhã como o novo reforço do Real Betis, da Espanha. O clube da Andaluzia acertou a chegada do centroavante por empréstimo até junho de 2025, com opção de extensão por mais um ano.

O acordo também envolve a cobertura total do salário do atleta por parte dos béticos até o fim do vínculo; a compra definitiva, porém, será apenas opcional. Em caso de retorno do jogador à Catalunha, os Verdiblancos ainda terão direito a uma parte de uma possível venda posterior, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O "Tigrinho", como é apelidado, chegou ao Barça em janeiro de 2024, sendo comprado junto ao Athletico-PR por 40 milhões de euros (cerca de R$ 213 milhões na cotação da época). Porém, sob o comando de Xavi, recebeu poucas oportunidades: entrou em campo apenas 16 vezes, sendo duas como titular, e anotou dois gols, em vitórias sobre Osasuna e Alavés, ambas por La Liga 2023-24.

Seu desempenho lhe rendeu também uma oportunidade na Seleção Brasileira em 2023, sob o comando do interino Ramon Menezes. Em amistoso contra o Marrocos, o atacante foi convocado e saiu do banco, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1.

Com a categoria de base do Brasil, disputou o Sul-Americano Sub-20 também no último ano, e mostrou seu futebol ao ser um dos artilheiros (marcou seis gols) na campanha de título.

Vitor Roque, ex-Barcelona, é o novo reforço do Real Betis, da Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)