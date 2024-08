Neymar em ação pelo Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 07:59 • Barcelona (ESP)

Neymar teria sido descartado pelo Barcelona novamente. Segundo o portal espanhol "Jijantes", o brasileiro, atualmente no Al-Hilal, tentou forçar um retorno à Catalunha no decorrer da janela de verão europeia, mas foi negado pelo novo técnico Hansi Flick.

O comandante alemão foi motivado a recusar o camisa 10 do Crescente devido ao histórico recente de lesões e polêmicas que cercaram sua carreira nos últimos anos. Somado a isso, o custo seria elevado, já que o atleta recebe 160 milhões de euros por temporada na Arábia Saudita (R$ 988 milhões na cotação atual).

Esta teria sido a segunda tentativa do atacante de voltar ao clube. Em 2019, quando atuava pelo PSG, Neymar foi vaiado e perseguido por torcedores ao tornar público seu interesse, mas as negociações não avançaram. No ano seguinte, houve aproximações entre as partes, mas a pedida alta dos franceses pela venda esfriou as conversas.

O astro vestiu a camisa blaugrana durante quatro anos, entre 2013 e 2017. Ao todo, foram 186 jogos, com 105 gols e 76 assistências, contribuindo diretamente em títulos como a Champions League de 2014-15 e o Mundial de Clubes de 2015.

Neymar tentou forçar retorno ao Barcelona, mas foi recusado por Hansi Flick (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

O Barça tem encarado problemas para realizar contratações, já que está afundado em uma crise financeira. Até o momento, vários desejos da diretoria no mercado, como Rafael Leão (Milan), Nico Williams (Athletic Bilbao) e Chiesa (Juventus) acabaram não se concretizando; Dani Olmo foi comprado junto ao RB Leipzig, mas até agora, não pôde ser inscrito no Campeonato Espanhol.