Vitor Reis é herói e marca gol nos acréscimos para evitar derrota do Girona

O Girona evitou a derrota em casa no último lance da partida ao empatar por 1 a 1 com o Getafe, graças a um gol de Vitor Reis aos 94 minutos. O zagueiro brasileiro, ex-Palmeiras, apareceu como elemento surpresa na área e garantiu um ponto após um jogo de forte domínio territorial da equipe catalã e resistência extrema do time comandado por José Bordalás.

O Getafe havia saído na frente no segundo tempo com Luis Vázquez, estreante da equipe madrilenha, e esteve a poucos minutos de encerrar uma longa sequência sem vitórias. A reação do Girona veio apenas na pressão final, quando Vitor Reis decidiu de cabeça.

Desde o início, o roteiro foi claro. O Girona assumiu o controle da posse de bola e passou a ocupar o campo ofensivo, enquanto o Getafe apostou em linhas baixas, marcação agressiva e transições pontuais. Apesar do volume, o time de Míchel encontrou dificuldades para transformar posse em chances claras.

No primeiro tempo, as melhores oportunidades vieram em bolas aéreas e finalizações de média distância. Vitor Reis obrigou David Soria a fazer grande defesa em cabeçada ainda na etapa inicial, enquanto Lemar acertou o travessão em chute forte de fora da área. O Getafe, fiel ao estilo de Bordalás, oferecia pouco com a bola, mas se mantinha sólido defensivamente.

Na volta do intervalo, o jogo manteve o mesmo desenho até que o Getafe foi letal. Aos 59 minutos, em uma das raras chegadas ao ataque, Juan Iglesias cruzou rasteiro e Luis Vázquez venceu a marcação para finalizar de primeira, sem chances para Ter Stegen, que fazia sua estreia pelo Girona.

O gol colocou o Girona em situação ainda mais desconfortável. A equipe passou a se lançar de vez ao ataque, mas seguiu esbarrando na falta de precisão e na boa organização defensiva do adversário. O Getafe, por sua vez, recuava ainda mais, administrando o resultado e apostando no desgaste do rival.

Vitor Reis decide no último lance

A insistência do Girona só encontrou recompensa nos acréscimos. Aos 94 minutos, Álex Moreno levantou a bola na área em cruzamento preciso, e Vitor Reis apareceu livre para cabecear firme, decretando o empate e inflamando a torcida em Montilivi.

Vitor Reis comemorando o gol marcado pelo Girona (Foto: Reprodução/X)

Antes do apito final, o Getafe ainda teve a chance de retomar a vantagem, mas Ter Stegen apareceu bem no lance derradeiro para garantir o ponto catalão. O empate manteve as equipes próximas na tabela e teve em Vitor Reis o nome decisivo da noite, coroando uma atuação segura na defesa e decisiva no ataque.

