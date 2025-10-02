Conforme a Folha de São Paulo divulgou em primeira mão, a Band confirmou a aquisição dos direitos de transmissão da Copa das Nações Africanas (CAN) para as edições de 2025/2026. A emissora, que já exibiu outras edições do torneio — em 2022 e 2024 —, manterá a exclusividade na exibição do principal campeonato entre seleções do continente africano.

continua após a publicidade

A edição de 2025 será realizada no Marrocos, com início marcado para o dia 21 de dezembro, e a grande final prevista para 11 de janeiro de 2026. O torneio reunirá algumas das principais potências do futebol africano, como Senegal, Egito, Nigéria, Camarões e Costa do Marfim.

Senegal x Egito - Mané e Salah (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Segundo a Band, os jogos mais importantes da competição serão transmitidos na TV aberta, enquanto 20 partidas já estão confirmadas na programação do BandSports, canal por assinatura do grupo. A emissora promete ampla cobertura dos principais confrontos.

continua após a publicidade

Com a aquisição, a Band reforça sua estratégia de ampliar o portfólio esportivo, apostando em competições internacionais que atraem públicos diversos. A transmissão da CAN também abre espaço para a valorização do futebol africano no Brasil, tradicionalmente pouco exibido na TV nacional.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Nigéria vence Marrocos e conquista 10º título da Copa Africana Feminina

A seleção feminina da Nigéria confirmou seu domínio continental ao vencer o Marrocos por 3 a 2, de virada, na final da Copa Africana Feminina 2025. Com a vitória emocionante, a Nigéria alcançou seu 10º título na história da competição e segue como a maior campeã da Copa Africana de Nações Feminina. A campanha não teve derrotas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A Nigéria conquistou dez títulos em 13 edições da Copa Africana de Nações Feminina, disputada desde 1998. Ela é a maior campeã do continente. Apenas a Guiné Equatorial, campeã em 2008 e 2012, e a África do Sul, que venceu em 2022, também ganharam a competição.