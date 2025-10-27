Nos últimos dias, a LaLiga, o Campeonato Espanhol, divulgou que jogadores que ascendem ao profissional através de clubes espanhóis possuem o maior valor de mercado da Europa. Valendo 1,46 bilhão de euros (R$ 9,14 bilhões), os jovens atletas formados no país ibérico superam todos os números das outras grandes ligas do velho continente.

Além de possuírem uma categoria de base altamente valorizada, os espanhóis também são os que mais retém seus grandes talentos. Na temporada 2024/2025, jogadores formados em clubes do país puderam jogar 19,8% dos minutos do último ano.

O modelo do Campeonato Espanhol

Os recordes financeiros através dos novos talentos não param por aí. No ano passado, o Campeonato Espanhol conseguiu atingir a marca de 289 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) em vendas de atletas que subiram a categoria profissional através de times de todas as divisões espanholas.

O modelo adotado pelo país para reter os seus jogadores e formar muitos craques está sendo estudado por diversas outras ligas, que enxergam o esquema como sustentável e bem administrado.

Confira as ligas que possuem os novatos mais valiosos:

LaLiga - 1,46 bilhão de euros (R$ 9,14 bilhões) Premier League - 1,07 bilhão de euros (R$ 6,7 bilhões) Bundesliga - 960 milhões de euros (R$ 6,01 bilhões) Série A - 890 milhões de euros (R$ 5,5 bilhões) Ligue 1 - 760 milhões de euros (R$ 4,7 bilhões)

O jogador mais valioso do mundo

Um dos motivos pelo aumento significativo na valorização dos novatos da liga espanhola tem nome e sobrenome, Lamine Yamal. A "promessa", que já virou realidade, tem seu valor de mercado estimado em 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). O jovem é o atual segundo melhor jogador do mundo segundo a revista "France Football", veículo que organiza a premiação da Bola de Ouro. Na frente do craque, está apenas Dembelé, que levou o troféu para casa.

Comparando o valor de mercado de Yamal com os dos times do Brasileirão, a diferença é assustadora. Apenas o Palmeiras, em toda a América Latina, possui um valor de mercado ligeiramente maior que o jogador do Barcelona. Vale ressaltar que, para ultrapassar o jovem espanhol, é preciso levar em consideração todo o elenco alviverde.