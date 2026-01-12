menu hamburguer
Futebol Internacional

Tottenham entra na briga por meia do Atlético de Madrid

Spurs enfrentam concorrência do Aston Villa pelo jogador

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
09:51
Jogadores do Tottenham comemoram gol sobre Villarreal na estreia da Champions League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Jogadores do Tottenham comemoram gol sobre Villarreal na estreia da Champions League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
  • Mais Notícias

O Tottenham entrou em estado de emergência para reforçar seu meio-campo nesta janela de janeiro. Segundo informações do portal inglês "football.london", o clube londrino intensificou os contatos para contratar Conor Gallagher, do Atlético de Madrid.

A movimentação agressiva no mercado ocorre após a confirmação de que Rodrigo Bentancur sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles durante a derrota para o Bournemouth, na última semana, e precisará de cirurgia, com um tempo estimado de recuperação de, no mínimo, três meses.

A situação do setor é crítica para o técnico Ange Postecoglou, que também não pode contar com o jovem Lucas Bergvall, igualmente lesionado. Com o elenco reduzido e a recente eliminação na terceira fase da FA Cup para o Aston Villa, a diretoria dos Spurs entende que a chegada de um jogador com a intensidade de Gallagher é fundamental para manter as ambições do clube na Premier League.

Pela Premier League, o Tottenham foi derrotado por 3 a 2 para o Bournemouth (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Pela Premier League, o Tottenham foi derrotado por 3 a 2 para o Bournemouth (Foto: Glyn KIRK / AFP)

A queda de braço com o Atlético e o interesse do Aston Villa

Embora Gallagher seja um desejo antigo do Tottenham, a negociação promete ser complexa. O Atlético de Madrid, que desembolsou 38 milhões de libras para tirar o jogador do Chelsea no verão de 2024, não tem interesse em um empréstimo simples. O clube espanhol exige uma compensação financeira próxima ao valor investido originalmente ou um empréstimo que inclua uma cláusula de compra obrigatória ao fim do período.

Além das exigências do Atleti, o Tottenham enfrenta a concorrência direta do Aston Villa. O clube de Birmingham, comandado por Unai Emery, também está explorando um acordo pelo internacional inglês, o que pode elevar o preço do atleta nos próximos dias.

Gallagher, conhecido por sua entrega física e liderança em campo, vê com bons olhos um retorno a Londres, mas a decisão final dependerá da capacidade do Tottenham em atender às demandas financeiras de Diego Simeone e da diretoria colchonera.

Conor Gallagher em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
Conor Gallagher em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

