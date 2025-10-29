menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Arsenal x Brighton: saiba o valor dos elencos do confronto

Pela Copa da Liga Inglesa, times duelam nesta quarta-feira

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
08:05
Gabriel Martinelli comemora gol em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
imagem cameraArsenal vai receber o Brighton nesta quarta-feira
Pela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal, líder da Premier League, enfrenta o Brighton nesta quarta-feira. O time visitante está, atualmente, na 13ª posição. Um duelo que vai opor equipes de fases e investimentos distintos e que tem, por isso mesmo, diferença indisfarçável em relação ao valor de mercado: o elenco do mandante da partida vale mais que o dobro do rival.

Em números

O Arsenal, que já brigou pelo título do Campeonato Inglês nas últimas temporadas, tem grupo de jogadores avaliados em € 1,31 bilhão. Além dos Gunners, de elenco mais caro da liga, apenas Manchester City, Liverpool e Chelsea tem elenco cuja avaliação passa da casa dos milhões de Euros em valor. O Brighton tem só o décimo elenco mais valioso da elite inglesa: € 520,6 milhões.

O jogador mais caro do time visitante é o volante Carlos Baleba, avaliado em € 60 milhões. A diferença é tanta que, caso estivesse na equipe mandante, o camaronês seria somente o nono jogador mais bem avaliado, ao lado de Kai Havertz e Jurriën Timber.

Na equipe do Arsenal, o jogador mais valioso é Bukayo Saka: € 140 milhões. Na sequência, os destaques são Declan Rice (€ 120 milhões) e Martin Ødegaard (€ 80 milhões). Todos valores conforme o site especializado Transfermarkt.

Há nove meses sem jogar, Gabriel Jesus tem retorno programado

O atacante Gabriel Jesus segue em processo de recuperação após sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no dia 12 de janeiro. Afastado dos gramados há nove meses, o jogador do Arsenal tem expectativa de voltar a atuar entre o fim de novembro e o início de dezembro, embora o clube ainda não tenha definido uma data oficial para o retorno.

Jogadores do Arsenal comemorando o gol de Gyökeres (Foto: Ben Stansall/AFP)
Arsenal x Brighton: saiba o valor dos elencos do confronto (Foto: Ben STANSALL / AFP)

