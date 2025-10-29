Quanto vale o Wolverhampton, time que John Textor pretende comprar
Brasileiro Matheus Cunha é um dos destaques do time
John Textor, bilionário estadunidense que é dono do Botafogo, fez uma proposta de 400 milhões de libras (R$ 3 bilhões) pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Atualmente, o time soma apenas dois pontos no campeonato inglês, é o último colocado e ainda não venceu na competição de pontos corridos.
Além do Botafogo, Textor também é dono do Crystal Palace, RWDM Brussels e Olympique Lyonnais. A Eagle Football, empresa que faz o gerenciamento das equipes do norte-americano, vive uma "crise" atualmente. Isso porque o Lyon, equipe francesa do bilionário, foi rebaixada por motivos extracampo, de forma administrativa. Isso não preocupou apenas os torcedores, mas sim a SAF do clube carioca em geral.
Veja o valor de mercado do Wolverhampton
"Os Lobos", como são conhecidos na Inglaterra, possuem o 16° elenco mais caro da competição, com um plantel avaliado em 376,60 milhões de euros (R$ 2,35 bilhões). Atrás dos Wolves, com menos investimento, estão apenas Fulham, Sunderland, Leeds e Burnley.
Os 10 jogadores mais valiosos do Wolverhampton
- João Gomes – 40 milhões de euros (R$ 212 milhões)
- Jørgen Strand Larsen – 40 milhões de euros (R$ 212 milhões)
- Toti – 28 milhões de euros (R$ 148,4 milhões)
- André – 28 milhões de euros (R$ 148,4 milhões)
- Ladislav Krejci – 22 milhões de euros (R$ 116,6 milhões)
- Emmanuel Agbadou – 20 milhões de euros (R$ 106 milhões)
- Fer López – 18 milhões de euros (R$ 95,4 milhões)
- Jean-Ricner Bellegarde – 18 milhões de euros (R$ 95,4 milhões)
- Jhon Arias – 17 milhões de euros (R$ 90,1 milhões)
- Marshall Munetsi – 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões)
