Quanto vale o Wolverhampton, time que John Textor pretende comprar

John Textor, bilionário estadunidense que é dono do Botafogo, fez uma proposta de 400 milhões de libras (R$ 3 bilhões) pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Atualmente, o time soma apenas dois pontos no campeonato inglês, é o último colocado e ainda não venceu na competição de pontos corridos.

Além do Botafogo, Textor também é dono do Crystal Palace, RWDM Brussels e Olympique Lyonnais. A Eagle Football, empresa que faz o gerenciamento das equipes do norte-americano, vive uma "crise" atualmente. Isso porque o Lyon, equipe francesa do bilionário, foi rebaixada por motivos extracampo, de forma administrativa. Isso não preocupou apenas os torcedores, mas sim a SAF do clube carioca em geral.

Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, é destaque na Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja o valor de mercado do Wolverhampton

"Os Lobos", como são conhecidos na Inglaterra, possuem o 16° elenco mais caro da competição, com um plantel avaliado em 376,60 milhões de euros (R$ 2,35 bilhões). Atrás dos Wolves, com menos investimento, estão apenas Fulham, Sunderland, Leeds e Burnley.

Os 10 jogadores mais valiosos do Wolverhampton