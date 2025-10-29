Quanto vale o Wolverhampton, time que John Textor pretende comprar

menu hamburguer
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/10/2025
09:35
Lucas Paquetá, do West Ham, disputa bola com defesa do Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa
Lucas Paquetá, do West Ham, disputa bola com defesa do Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)
John Textor, bilionário estadunidense que é dono do Botafogo, fez uma proposta de 400 milhões de libras (R$ 3 bilhões) pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Atualmente, o time soma apenas dois pontos no campeonato inglês, é o último colocado e ainda não venceu na competição de pontos corridos.

Além do Botafogo, Textor também é dono do Crystal Palace, RWDM Brussels e Olympique Lyonnais. A Eagle Football, empresa que faz o gerenciamento das equipes do norte-americano, vive uma "crise" atualmente. Isso porque o Lyon, equipe francesa do bilionário, foi rebaixada por motivos extracampo, de forma administrativa. Isso não preocupou apenas os torcedores, mas sim a SAF do clube carioca em geral.

Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, é destaque na Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)
Veja o valor de mercado do Wolverhampton

"Os Lobos", como são conhecidos na Inglaterra, possuem o 16° elenco mais caro da competição, com um plantel avaliado em 376,60 milhões de euros (R$ 2,35 bilhões). Atrás dos Wolves, com menos investimento, estão apenas Fulham, Sunderland, Leeds e Burnley.

Os 10 jogadores mais valiosos do Wolverhampton

    1.
  1. João Gomes – 40 milhões de euros (R$ 212 milhões)
    2. 2.
  2. Jørgen Strand Larsen – 40 milhões de euros (R$ 212 milhões)
    3. 3.
  3. Toti – 28 milhões de euros (R$ 148,4 milhões)
    4. 4.
  4. André – 28 milhões de euros (R$ 148,4 milhões)
    5. 5.
  5. Ladislav Krejci – 22 milhões de euros (R$ 116,6 milhões)
    6. 6.
  6. Emmanuel Agbadou – 20 milhões de euros (R$ 106 milhões)
    7. 7.
  7. Fer López – 18 milhões de euros (R$ 95,4 milhões)
    8. 8.
  8. Jean-Ricner Bellegarde – 18 milhões de euros (R$ 95,4 milhões)
    9. 9.
  9. Jhon Arias – 17 milhões de euros (R$ 90,1 milhões)
    10. 10.
  10. Marshall Munetsi – 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões)

