Mais um lamentável episódio de racismo marcou o último sábado (21) no futebol espanhol. No duelo entre Sevilla e Real Madrid, que terminou empatado por 1 a 1, Vini Jr foi, mais uma vez, alvo de insultos racistas vindos das arquibancadas do Ramón Sánchez Pizjuán. O brasileiro elogiou a rápida ação do Sevilla em identificar e punir o torcedor que proferiu as injúrias, mas ressaltou que os casos deste teor acontecem de forma recorrente.