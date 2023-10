Neste sábado (21), a bola rolou para quatro jogos válidos pela décima rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol). O destaque do dia ficou para o empate do Real Madrid com o Sevilla, e para a vitória do Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo como visitante. Confira no Lance! os resultados do dia na LaLiga.