Real Madrid e Sevilla se enfrentaram neste sábado (21) pela nona rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Nenhum dos dois times levou mais do que um ponto para a conta na tabela. A partida terminou em 1 a 1, com gols de Alaba, contra e Cravajal, de cabeça para os merengues.