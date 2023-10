Nos acréscimos, já com a Roma na frente do placar, José Mourinho provocou o banco de reservas adversário, simulando choro, e foi punido pela arbitragem com cartão vermelho. O técnico português não estará presente para comandar a Roma no próximo jogo da equipe, que será diante da Inter de Milão fora de casa no próximo domingo (29) pelo Campeonato Italiano.