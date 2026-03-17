Vini Jr foi o grande nome da classificação do Real Madrid para as quartas de final da Champions League. Nesta terça-feira (17), o brasileiro marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City, no Etihad Stadium, e garantiu a vaga merengue com um placar agregado de 5 a 1. Mas a atuação de gala veio acompanhada de uma comemoração carregada de simbolismo: ao abrir o placar, Vini Jr levou as mãos ao rosto e simulou choro, em resposta direta a uma provocação da torcida inglesa há cerca de um ano.

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Resposta de Vini Jr para os torcedores do Manchester City

O gesto do camisa 7 não foi por acaso. Na temporada passada, quando Real Madrid e Manchester City se enfrentaram nos playoffs da Champions, a torcida dos Citizens exibiu um bandeirão com uma foto de Rodri segurando a Bola de Ouro de 2024 e a frase "Stop crying your heart out" – uma referência à famosa música do Oasis, banda símbolo da cidade. A provocação aconteceu meses após o volante espanhol ter superado Vini Jr na premiação da revista France Football de forma surpreendente.

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O próprio Rodri, que estava lesionado na ocasião, tirou uma foto com o cartaz e aprovou a provocação. Um ano depois, Vini Jr teve a oportunidade de responder dentro de campo.

– O futebol é muito longo, e na última temporada eles me provocaram. Hoje eu pude fazer a comemoração que eu achei que era necessária – disse Vini Jr à TNT Sports após a partida.

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Vini Jr comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Man City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Além da comemoração marcante, Vini Jr decidiu o jogo. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo: após chute na trave, a bola sobrou para ele, que finalizou. Bernardo Silva salvou em cima da linha, mas com o braço. Pênalti marcado, expulsão do português e gol do brasileiro. Na comemoração, o gesto de choro direcionado às arquibancadas.

No segundo tempo, Vini Jr ainda marcou o segundo, depois de ter outro gol anulado por impedimento. Com a vaga garantida, o Real Madrid aguarda a definição do adversário nas quartas de final, que deve ser o Bayern de Munique.

– Sempre acontece isso. Os jogadores, a torcida, sempre que chega nesse momento da temporada, a gente muda a chave. É uma competição muito importante para o nosso clube. Vamos seguir assim para fazer jogos como esse, sofrendo para ganhar. Mas estamos preparados para tudo – completou Vini Jr à Movistar Plus.

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