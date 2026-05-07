Entenda o que é o traumatismo cranioencefálico, lesão de Valverde

O mundo do futebol foi pego de surpresa com o boletim médico divulgado pelo Real Madrid. O meia Fede Valverde foi diagnosticado com um traumatismo cranioencefálico (TCE) após um desentendimento físico com seu companheiro de equipe, Aurélien Tchouameni. Segundo informações, o uruguaio teria batido a cabeça contra uma mesa durante a confusão.

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O Lance! conversou com o Dr. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, para entender a gravidade e o que esperar da recuperação do atleta.

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Doutor Jorge Pagura é o presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF (Foto: Divulgação / CBF)

De acordo com o Dr. Pagura, o termo "traumatismo cranioencefálico" assusta, mas abrange uma escala ampla de gravidade.

— Traumatismo cranioencefálico é toda batida na cabeça em que você tem uma repercussão no cérebro. Ele tem graduação: pode ir desde uma concussão leve até uma hemorragia ou contusão cerebral, dependendo do impacto — explica o médico.

No caso de Valverde, o fato de ele ter recebido alta rápida indica um cenário positivo.

— Pela conduta clássica de ser atendido e liberado, seguramente foi um traumatismo leve. Se houvesse um pequeno sangramento ou hematoma, ele teria ficado pelo menos 24 horas em observação — analisa Pagura.

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Após diagnostico de traumatismo cranioencefálico, Valverde está fora da partida contra o Barcelona (Foto: Divulgação / Real Madrid)

O Real Madrid informou que o tempo de recuperação estimado é de 10 a 14 dias de repouso absoluto, sendo que o atleta precisará passar por novos testes neurológicos antes de ser liberado para retomar os treinos com contato físico.

O Dr. Pagura reforça que esse tempo é padrão para garantir a segurança total do jogador:

— O retorno precisa ser gradual. Primeiro a avaliação na academia, depois campo sem bola, depois campo com bola e, por fim, o coletivo. Ele tem que estar sem sintomas em todas essas fases. Se ele teve alta e vai ser reavaliado em 10 dias, é uma conduta comum para garantir que não haja risco de um novo impacto enquanto o cérebro se recupera.

Para a tranquilidade da torcida merengue, o especialista afirma que, se o protocolo for seguido, não há ameaças ao futuro do jogador.

— Não tem nenhum problema com seguimento de carreira, desde que ele retorne totalmente assintomático e sem medicação — pontua o doutor.

Além da questão médica, o Real Madrid confirmou que abrirá procedimentos disciplinares contra Valverde e Tchouameni. O clube ainda não divulgou quais serão as sanções financeiras ou esportivas aplicadas aos jogadores pelo incidente.

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