Atitude de Vini Jr em Real Madrid x Manchester City viraliza: 'Gelado'

Brasileiro abriu o placar em confronto da Champions League

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
18:00
Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
O atacante Vini Jr abriu o placar no confronto entre Real Madrid e Manchester City, desta terça-feira (17), no Etihad Stadium, pelas oitavas de final da Champions League. Após o feito, o brasileiro realizou uma comemoração em provocação aos torcedores do clube inglês presentes no estádio.

No momento de euforia, o camisa 7 do Real Madrid fez sinal de choro em direção aos torcedores do Manchester City. Com o gol de Vini Jr, a equipe espanhola lidera o confronto por uma vantagem de 4 a 0, no placar agregado.

Nas redes sociais, o gesto não passou despercebido pelos torcedores europeus que acompanhavam a partida. Rivais do Manchester City aproveitaram o momento para repercutir a atitude de Vini Jr. Veja abaixo:

Tradução: "Gelado".

Tradução: "Vini Jr falando para os torcedores do Manchester City chorarem".

Tradução: "Pênalti do Vini Jr".

Tradução: "Vini Jr fazendo gesto de choro para os torcedores".

