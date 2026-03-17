Vini Jr cresce em mata-mata da Champions e iguala marca de lendas com o Real Madrid

Com dois gols marcados sobre o Manchester City, Vini Jr comprova o crescimento nos jogos de mata-mata de Champions League com o Real Madrid. Além disso, o camisa sete igualou marcas de lendas com o clube espanhol.

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No jogo de ida das oitavas de final da Champions contra o Manchester City, Vini Jr desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia ter dado uma vantagem mais confortável ao Real Madrid no duelo. Nesta terça-feira (17), o atleta teve outra chance após ter sido impedido de abrir o placar devido a um braço de Bernardo Silva aos 20 minutos do primeiro tempo.

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No Etihad Stadium, Vini Jr não se intimidou com a pressão da Inglaterra e abriu o placar para ampliar a vantagem do Real Madrid sobre o Manchester City. E nos acréscimos do segundo tempo, o camisa sete ampliou o marcador e deu números finais a vitória por 2 a 1 do clube espanhol sobre os ingleses.

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Os números ainda poderiam ter sido melhores, mas Vini Jr perdeu duas chances muito claras no primeiro tempo, além de ter tido um gol anulado no segundo tempo. Mas o brasileiro chegou a quatro gols marcados desde o início do mata-mata da Champions League, uma vez que já havia balançado as redes nos dois jogos contra o Benfica, pelos playoffs da competição europeia.

Com isso, Vini Jr igualou sua melhor marca em mata-mata de Champions League, quando também balançou as redes quatro vezes no mata-mata de 2023/2024. Naquela ocasião, o Real Madrid conquistou o 15º título da Liga dos Campeões com direito a gol do brasileiro na final diante do Borussia Dortmund.

E o Manchester City se tornou a 2ª maior vítima de Vini Jr com exceção dos clubes espanhóis, tendo sofrido quatro gols do brasileiro. O Liverpool segue sendo a maior vítima do camisa sete do Real Madrid, tendo sido vazado cinco vezes em competições europeias.

Números de Vini Jr em mata-mata de Champions com o Real Madrid (Arte: NotebookLM)

Vini Jr iguala marcas de lendas do Real Madrid

Na Champions League, Vini Jr chegou a 34 gols marcados e igualou a marca de Gerd Müller, que é o maior artilheiro da história do Bayern de Munique. O camisa sete se aproxima dos números de Ferenc Púskas, que balançou as redes 36 vezes com a camisa do clube merengue na Liga dos Campeões.

Com a camisa do Real Madrid, Vini Jr chegou a 121 gols, igualou a marca de Gonzalo Higuaín e se tornou o 15º maior artilheiro da história do clube espanhol. O brasileiro persegue os números de Pahiño, que atuou na equipe merengue na década de 1950 e balançou as redes 126 vezes.

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