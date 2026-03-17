Vini Jr cresce em mata-mata da Champions e iguala marca de lendas com o Real Madrid
Brasileiro marca gols em duelo contra o Manchester City
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Com dois gols marcados sobre o Manchester City, Vini Jr comprova o crescimento nos jogos de mata-mata de Champions League com o Real Madrid. Além disso, o camisa sete igualou marcas de lendas com o clube espanhol.
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No jogo de ida das oitavas de final da Champions contra o Manchester City, Vini Jr desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia ter dado uma vantagem mais confortável ao Real Madrid no duelo. Nesta terça-feira (17), o atleta teve outra chance após ter sido impedido de abrir o placar devido a um braço de Bernardo Silva aos 20 minutos do primeiro tempo.
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No Etihad Stadium, Vini Jr não se intimidou com a pressão da Inglaterra e abriu o placar para ampliar a vantagem do Real Madrid sobre o Manchester City. E nos acréscimos do segundo tempo, o camisa sete ampliou o marcador e deu números finais a vitória por 2 a 1 do clube espanhol sobre os ingleses.
Os números ainda poderiam ter sido melhores, mas Vini Jr perdeu duas chances muito claras no primeiro tempo, além de ter tido um gol anulado no segundo tempo. Mas o brasileiro chegou a quatro gols marcados desde o início do mata-mata da Champions League, uma vez que já havia balançado as redes nos dois jogos contra o Benfica, pelos playoffs da competição europeia.
Com isso, Vini Jr igualou sua melhor marca em mata-mata de Champions League, quando também balançou as redes quatro vezes no mata-mata de 2023/2024. Naquela ocasião, o Real Madrid conquistou o 15º título da Liga dos Campeões com direito a gol do brasileiro na final diante do Borussia Dortmund.
E o Manchester City se tornou a 2ª maior vítima de Vini Jr com exceção dos clubes espanhóis, tendo sofrido quatro gols do brasileiro. O Liverpool segue sendo a maior vítima do camisa sete do Real Madrid, tendo sido vazado cinco vezes em competições europeias.
Vini Jr iguala marcas de lendas do Real Madrid
Na Champions League, Vini Jr chegou a 34 gols marcados e igualou a marca de Gerd Müller, que é o maior artilheiro da história do Bayern de Munique. O camisa sete se aproxima dos números de Ferenc Púskas, que balançou as redes 36 vezes com a camisa do clube merengue na Liga dos Campeões.
Com a camisa do Real Madrid, Vini Jr chegou a 121 gols, igualou a marca de Gonzalo Higuaín e se tornou o 15º maior artilheiro da história do clube espanhol. O brasileiro persegue os números de Pahiño, que atuou na equipe merengue na década de 1950 e balançou as redes 126 vezes.
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