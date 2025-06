Mateusão explica saída do Flamengo para o Shabab e desafia clubes sauditas por ‘sonho’

Destaque da base do Flamengo, Mateusão celebrou a boa fase vivida com a camisa do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Em entrevista ao Lance!, o centroavante contou sobre o processo de mudança e adaptação até os próximos objetivos com o clube após uma temporada recheada de títulos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mateusão explicou o processo que o fez sair do Flamengo em 2023 e buscar uma aventura em novos ares. Apesar da dificuldade no início da vida dos Emirados Árabes, o atacante crê ter tomado a decisão correta para a sequência de sua carreira para ter minutagem e oportunidade de jogar.

continua após a publicidade

- O Flamengo tinha um elenco muito forte, com muita concorrência, e acabou que a melhor opção foi vir para o Shabab. Foi um clube que apostou em mim, que confiou no meu trabalho e sou muito feliz em poder defender a camisa e retribuir em campo. Toda mudança é complicada, e vir para um país com uma cultura completamente diferente foi um desafio. O início foi complicado, com toda a questão da adaptação, mas o fato de ter muitos brasileiros no elenco acabou facilitando um pouco. Temos um campeonato muito competitivo, equilibrado, e isso faz a gente evoluir no dia a dia.

Na última temporada, Mateusão marcou 13 gols e contribuiu com duas assistências, o que representa uma evolução de 100% nas duas estatísticas em relação ao seu início. Além disso, o brasileiro celebrou os três títulos conquistados com o Shabab Al-Ahly, em 2024/2025.

continua após a publicidade

- Acho que é uma evolução natural, de quem chegou num país completamente diferente e foi se adaptando aos poucos. A primeira temporada é sempre mais difícil, mas essa realmente foi bem especial. Consegui marcar gols, dar assistências, e, principalmente, conquistamos títulos, que é o grande objetivo de todos. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e empenho no dia a dia. É continuar nessa constante evolução para entregar cada vez mais.

Com a conquista da UEA Pro League, o Shabab Al-Ahly será um dos concorrentes na disputa pelo título da próxima Champions League da Ásia. Mateusão não esconde que a conquista do principal torneio continental seria um sonho e desafiou os clubes sauditas, que possuem um grande investimento estatal para buscar grandes nomes no mercado de transferências.

- Vamos entrar na próxima Champions com o mesmo pensamento que entramos em todas as competições, que é a de buscar o título. A gente sabe que é uma competição muito difícil de conquistar, com muitas equipes qualificadas de toda a Ásia, mas sabemos do nosso potencial. A Champions é um sonho e vamos fazer de tudo para botar mais esse troféu na nossa prateleira. Sabemos que a Arábia Saudita vem fazendo um grande investimento no futebol, com os clubes contratando grandes estrelas do futebol mundial, mas nós também temos excelentes jogadores, estrutura e total capacidade de alcançar o título. Vai ser difícil, mas para todo mundo. Enfrentaremos dificuldades, assim como outros clubes terão dificuldades quando enfrentarem a gente.

Aos 21 anos, Mateusão sonha com a Seleção Brasileira, mas entende que o momento é focar no trabalho do dia a dia com o Shabab, evoluir e fazer grandes temporadas. O centroavante é o presente e o futuro do clube dos Emirados Árabes, que conta com dois veteranos no ataque, como Azmoun e Dabbur.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.