Cristiano Ronaldo diminui distância até milésimo gol; saiba quantos faltam

Cristiano Ronaldo foi o grande destaque na vitória do Al-Nassr, por 4 a 0 diante do Al-Wasl, pela Champions League da Ásia. Autor de dois tentos na vitória, o português ampliou a contagem que o aproxima do milésimo gol na carreira. Al-Hassan e Al-Fatil completaram a goleada contra o time dos Emirados Árabes Unidos em Riade.

Com a atuação, o Gajo alcançou o gol de número 923 na carreira e precisa balançar as redes outras 77 vezes até alcançar o milésimo. Vale lembrar que o astro, que completará 40 anos no próximo dia 5 de fevereiro, planeja a aposentadoria em "uma ou duas temporadas", conforme revelou a veículos portugueses em novembro de 2024.

— Vai acontecer daqui a um ano, dois anos (aposentadoria), não sei. Digo sinceramente, não é brincadeira, é desfrutar do momento. Levantar e ir para o treino e para o jogo motivado. Quando não sentir isso, vou dar um passo à frente e dizer: "Já não dá mais para mim". Ainda não senti isso - revelou Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo vive expectativa pelo milésimo gol oficial (Foto: Reprodução/X)

A corrida até o milésimo gol de Cristiano Ronaldo

Com a atuação na última segunda-feira (3), Cristiano Ronaldo chegou aos 87 gols marcados em 95 partidas pelo Al-Nassr. Dois dias antes de se tornar um "quarentão", o atacante diminuiu a contagem até o milésimo gol da carreira. Confira um raio-x dos gols da lenda lusitana.

Al-Nassr: 87 gols em 95 jogos (até o momento) Manchester United: 145 gols em 346 jogos Juventus: 101 gols em 134 jogos Real Madrid: 450 gols em 438 jogos Sporting: 5 gols em 31 partidas Portugal: 135 gols em 217 jogos

Apesar da fase fantástica vivida pelo atacante, o caminho até o gol histórico ainda é longo. Cristiano Ronaldo, inclusive, não enxerga a marca como uma obsessão, mas sim uma meta a ser alcançada.

— Se quero chegar ao milésimo gol? É normal querer, mas não penso nisso. Não me importa para nada, sinceramente. Penso jogo a jogo. Em três meses vou fazer 40 anos, é ir com calma e desfrutar. Gosto de jogar pela seleção e desfruto bastante de vir para cá. Fazer gols e boas exibições ajuda também.

