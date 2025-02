Minutos antes de a bola rolar na partida de ida dos playoffs da Champions League contra o Real Madrid, realizada nessa terça-feira (11), a torcida do Manchester City ergueu um faixa de provocação. O bandeirão trazia uma foto do volante Rodri beijando a Bola de Ouro ao lado da frase "Stop Crying Your Heart' Out", nome de uma música da banda Oasis.

A música é uma das faixas do álbum "Heathen Chemistry", lançado em 2002 pela banda que tem como componentes os irmãos Liam e Noel Gallagher, líderes do grupo e torcedores fanáticos do Manchester CIty. Em uma tradução rápida e contextualizada, a frase ficaria "Pare de chorar", em alusão ao episódio relacionado com a premiação da Bola de Ouro, que ocorreu em outubro de 2024.

Vini Jr perfilado para a partida enquanto torcida do City ergue faixa provocativa (Foto: Reprodução/X)

O suposto "choro" seria a não-ida da delegação do Real Madrid à gala que receberia os indicados e possíveis premiados no evento organizado pela Uefa, em Paris. A decisão foi tomada pelo presidente Florentino Pérez após saber que nem Vini Jr e nem o lateral direito Dani Carvajal receberiam a Bola de Ouro, com o prêmio dado para Rodri.

No final das contas, o Real Madrid venceu a partida desta semana por 3 a 2. Vini terminou a partida com duas assistências, para os gols de Brahim Diáz (86') e Jude Bellingham (92'), e o prêmio de melhor jogador em campo.

Real Madrid e Manchester City se enfrentarão novamente

O jogo de volta deste confronto da Champions League ocorre na próxima quarta-feira (19) e será no estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid tem a vantagem do empate, enquanto o Manchester City necessita de uma vitória por um gol para levar o duelo para a prorrogação ou dois gols para se classificar diretamente.