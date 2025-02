A trocação franca entre Vini Jr e o Manchester City segue a todo vapor. Em duelo pela Champions League, na terça-feira (11), o brasileiro foi alvo de uma provocação por parte da torcida inglesa, com um bandeirão estendido no protocolo de abertura do confronto que fazia alusão à derrota para Rodri na Bola de Ouro, com os dizeres "pare de chorar com seu coração".

continua após a publicidade

➡️ Entenda origem da provocação da torcida do Manchester City a Vini Jr

Entretanto, o camisa 7 merengue não se furtou de responder à mensagem de uma forma também irônica. Em entrevista à Sky Sports, Vinícius minimizou a tentativa de lhe desconcentrar, e mandou um recado aos organizadores da faixa.

- O bandeirão que eles estenderam só me deu mais motivação. Eles são torcedores, e podem fazer o que quiserem. Mas talvez eles devessem me esquecer e focar em cantar a favor de seu time - disparou.

continua após a publicidade

A frase, nome de música da banda Oasis - amplamente ligada ao City, foi acompanhada de uma foto da vitória do volante espanhol na cerimônia organizada pela France Football. Esperava-se que o prêmio fosse concedido a Vinícius, mas uma reviravolta na votação dos jornalistas acabou mudando a rota. A delegação que viajaria de Madri a Paris nem sequer embarcou, a mando do presidente Florentino Pérez, para evitar um possível holofote negativo à derrota do brasileiro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Vini Jr perfilado para a partida enquanto torcida do City ergue faixa provocativa (Foto: Reprodução/X)

🏆 Real de Vini Jr x Manchester City: como foi o jogo?

Em campo, o Real Madrid, mesmo fora de casa, fez valer a camisa e buscou uma virada para 3 a 2, com direito a dois gols após os 40 minutos do segundo tempo. Vini Jr, que participou da jogada do segundo e deu a assistência para Bellingham no terceiro tento, foi eleito o "Homem do Jogo" pela Uefa.

As duas equipes se reencontram na quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Os Merengues têm a vantagem do empate para avançar às oitavas; aos Cityzens, cabe vencer por um gol para forçar a prorrogação ou acima de um para se qualificar no tempo normal. Quem avançar aguarda o sorteio para descobrir se enfrenta Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.