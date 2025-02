Vini Jr. foi um dos assuntos mais quentes na virada do Real Madrid contra o Manchester City, por 3 a 2, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, no Etihad Stadium, na última terça-feira (11). O brasileiro foi provocado pela torcida inglesa durante todo o confronto. Contudo, o camisa 7 da equipe merengue arrumou um jeito de revidar as provocações.

continua após a publicidade

➡️ Provocado, Vini Jr. é eleito melhor em campo em virada do Real Madrid

➡️ Torcedores responsáveis por bandeirão revelam que não foi direcionado a Vini Jr

Um vídeo da partida, que viralizou na web após o apito final, mostra Vini Jr respondendo as provocações das arquibancadas do Etihad Stadium. De forma sutil, ele mostra os torcedores do City o patch de campeão das 15 Champions Leagues, conquistadas pelo Real Madrid.

A ação do brasileiro aconteceu enquanto os ingleses gritavam no estádio "onde está a sua Bola de Ouro?". A pergunta remete ao episódio polêmico da derrota do atacante para o volante Rodri, do Manchester City, na tradicional premiação da France Football, que anualmente elege o melhor jogador da temporada. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Provocações e resposta de Vini Jr na partida

Além do cenário citado anteriormente, a torcida do Manchester City também estendeu um bandeirão na entrada dos times em campo em tom de provocação a Vini Jr. O artefato tinha estampado uma imagem de Rodri, com a Bola de Ouro, e os dizeres: "Stop Crying Your Heart Out" ("Pare de chorar com todo seu coração").

Em campo, o brasileiro fez questão de responder as provocações dos torcedores rivais com muito futebol. Ativo pelo lado esquerdo de ataque, Vini Jr. foi autor da assistência para Jude Bellingham, que aos 47' do segundo tempo, sacramentou a virada merengue em Manchester. Ele também foi eleito o craque da partida após o apito final.

continua após a publicidade