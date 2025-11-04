Vini Jr ou Rodrygo? Real Madrid divulga titulares para duelo contra Liverpool
Xabi Alonso e Arne Slot soltaram os 11 iniciais para o confronto
Duelo de final de Champions League, Liverpool e Real Madrid voltam a se enfrentar nesta terça-feira (4), pela 4ª rodada da fase de liga da competição europeia. Para o clássico continental, tanto os Reds quanto os Blancos chegam com força máxima, e os três pontos são o grande objetivo para ambos os lados.
O Liverpool entra em campo tentando confirmar a recuperação após um período turbulento. Depois de um início de temporada eletrizante, o time acumulou tropeços e chegou a perder quatro jogos consecutivos. A vitória voltou a aparecer, mas a instabilidade persistiu – foram seis derrotas e apenas uma vitória em sete partidas. No último compromisso, porém, os Reds venceram pela Premier League e agora tentam embalar diante do Real Madrid.
O Real Madrid vive um momento completamente oposto. A equipe de Xabi Alonso atravessa grande fase, com seis vitórias seguidas na temporada. O time chega motivado por triunfos expressivos sobre Barcelona e Valencia, resultados que consolidaram o bom momento e aumentam a confiança para o duelo em Anfield.
Veja a escalação do Real Madrid ⚪⚪
Em ótima fase, o Real Madrid enfrenta o Liverpool com uma formação semelhante à que superou o Barcelona em La Liga. Camavinga retorna ao meio-campo, enquanto Valverde recua para a lateral-direita. Rüdiger, Mastantuono, Carvajal e Alaba seguem fora por lesão.
⚽ GOL: Courtois
⚽ LTD: Valverde
⚽ ZAG: Huijsen
⚽ ZAG: Militão
⚽ LTE: Carreras
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Camavinga
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ MEI: Bellingham
⚽ ATA: Vini Jr
⚽ ATA: Mbappé
Veja a escalação do Liverpool 🔴🔴
Buscando manter a reação, o Liverpool também vai com força máxima. Após a vitória sobre o Aston Villa, Arne Slot repete quase toda a escalação, com apenas uma mudança no ataque: Wirtz entra no lugar de Gakpo. O time tem as ausências de Isak, Alisson e Frimpong, todos lesionados.
⚽ GOL: Mamardashvilli
⚽ LTD: Conor Bradley
⚽ ZAG: Konaté
⚽ ZAG: Van Dijk
⚽ LTE: Robertson
⚽ MEI: Mac Allister
⚽ MEI: Gravenberch
⚽ MEI: Szoboszlai
⚽ ATA: Salah
⚽ ATA: Ekitiké
⚽ ATA: Wirtz
