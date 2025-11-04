Vini Jr ou Rodrygo? Real Madrid divulga titulares para duelo contra Liverpool

Duelo de final de Champions League, Liverpool e Real Madrid voltam a se enfrentar nesta terça-feira (4), pela 4ª rodada da fase de liga da competição europeia. Para o clássico continental, tanto os Reds quanto os Blancos chegam com força máxima, e os três pontos são o grande objetivo para ambos os lados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Liverpool entra em campo tentando confirmar a recuperação após um período turbulento. Depois de um início de temporada eletrizante, o time acumulou tropeços e chegou a perder quatro jogos consecutivos. A vitória voltou a aparecer, mas a instabilidade persistiu – foram seis derrotas e apenas uma vitória em sete partidas. No último compromisso, porém, os Reds venceram pela Premier League e agora tentam embalar diante do Real Madrid.

continua após a publicidade

O Real Madrid vive um momento completamente oposto. A equipe de Xabi Alonso atravessa grande fase, com seis vitórias seguidas na temporada. O time chega motivado por triunfos expressivos sobre Barcelona e Valencia, resultados que consolidaram o bom momento e aumentam a confiança para o duelo em Anfield.

Mbappé no jogo do Real Madrid contra o Liverpool da temporada 24/25 (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Veja a escalação do Real Madrid ⚪⚪

Em ótima fase, o Real Madrid enfrenta o Liverpool com uma formação semelhante à que superou o Barcelona em La Liga. Camavinga retorna ao meio-campo, enquanto Valverde recua para a lateral-direita. Rüdiger, Mastantuono, Carvajal e Alaba seguem fora por lesão.

continua após a publicidade

⚽ GOL: Courtois

⚽ LTD: Valverde

⚽ ZAG: Huijsen

⚽ ZAG: Militão

⚽ LTE: Carreras

⚽ MEI: Tchouaméni

⚽ MEI: Camavinga

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ MEI: Bellingham

⚽ ATA: Vini Jr

⚽ ATA: Mbappé

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Veja a escalação do Liverpool 🔴🔴

Buscando manter a reação, o Liverpool também vai com força máxima. Após a vitória sobre o Aston Villa, Arne Slot repete quase toda a escalação, com apenas uma mudança no ataque: Wirtz entra no lugar de Gakpo. O time tem as ausências de Isak, Alisson e Frimpong, todos lesionados.

⚽ GOL: Mamardashvilli

⚽ LTD: Conor Bradley

⚽ ZAG: Konaté

⚽ ZAG: Van Dijk

⚽ LTE: Robertson

⚽ MEI: Mac Allister

⚽ MEI: Gravenberch

⚽ MEI: Szoboszlai

⚽ ATA: Salah

⚽ ATA: Ekitiké

⚽ ATA: Wirtz

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.