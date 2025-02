Vini Jr marca, Real Madrid vence e se aproxima da liderança

Com golaço de Modric e outro tento de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Girona e se reaproximou da liderança. O jogo foi válido pela 25ª rodada da La Liga e foi marcado pela intensidade do Real Madrid. Os Blancos dominaram o jogo e os gols da partida saíram dos pés de Luka Modrić, que fez uma pintura, e de Vini Jr., que marca pela primera vez em La Liga desde novembro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid, volta a vencer após três rodadas consecutivas empatando, e fica com a mesma pontuação do líder Barcelona. O saldo de gol é o que separa os times e dá o topo da tabela para o time da Catalunha. O Girona, por outro lado, se afunda na má fase e conhece a sua oitava derrota em nove jogos. O clube, com o resultado, fica na 12ª posição na La Liga.

Como foi o jogo?

O Real Madrid foi absoluto no primeiro tempo do confronto. Os merengues dominaram os 45 minutos inteiros e sufocaram o Girona, que teve poucas opções para ataque, se mantendo majoritariamente na defesa. A título de exemplo, o Real Madrid teve 70% de posse de bola durante o primeiro tempo, além de dez finalizações.

A pressão era grande, mas o Girona até conseguia se segurar. Porém, aos 40 minutos, após um bate rebate após uma jogada de escanteio, a bola sobrou para Modric, que, com um belo chute de fora da área, marcou um golaço e enfim abriu o placar.

Modric comemorando o belo gol que abriu o placar pelo Real Madrid. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP)

O segundo tempo teve a mesma tônica do primeiro. O Real seguiu absoluto e chegando com perigo diversas vezes. O Girona tentava se trancar e sair no contra-ataque, mas sem sucesso. Foram poucas as vezes que o clube chegou com perigo na meta do Real Madrid.

A pressão dos merengues foi enorme. O Girona até tentou se segurar, mas, nos mesmos moldes da primeiro tempo, o gol saiu no fim da etapa. Dessa vez, foi numa jogada rápida de contra-ataque, em que Mbappé e Vini Jr. foram os protagonistas. Os jogadores tabelaram entre si e conseguiram passar pela defesa. Mbappé fez um belo passe em profundidade para Vini, que deu apenas um toque para mandar a bola para o fundo do gol. Foi o primeiro gol de Vinicius Jr. na La Liga desde novembro.

O que vem por aí?

A próxima partida do Real Madrid promete ser dura. Os merengues irão enfrentar a Real Sociedad pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O jogo será na próxima quarta-feira (26) e está previsto para começar às 17h30 (de Brasília). O Girona, por outro lado, terá seu próximo jogo válido pela La Liga. O clube recebe o Celta de Vigo no próximo sábado (1). O jogo será às 10h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 2x0 Girona

25º RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: Domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 12h15 (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP);

🕴️ Arbitragem: Guillermo Cuadra Fernandez (árbitro); Guadalupe Ayuso e Alejandro Iglesias (assistentes); Melero López (VAR)

⚽ Gols: Modrić (41'/1T), Vini Jr (83'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Krejčí (GIR), Solís (GIR)

🟥 Cartão vermelho:

⚽ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Asencio, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modric, Brahim; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr.

Girona (Técnico: Michel)

Gazzaniga; Blind, Krejčí, López; Gutiérrez, Oriol Romeu, Iván Martín, Martínez; Van de Beek, Danjuma e Tsy e Locatelli; González, McKennie e Conceição; Kolo Muani