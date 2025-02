Aleksander Čeferin, presidente da Uefa, participou de uma entrevista ao veículo Delo, da Eslovênia, neste sábado (22). Na conversa, o dirigente respondeu sobre os rumores de Vini Jr, do Real Madrid, no futebol saudita.

Um dos principais nomes do futebol europeu, Vini Jr recebe sondagens da Arábia Saudita desde 2024. Contudo, o camisa 7 tem contrato até junho de 2027 com o Real Madrid. Para o presidente da Uefa, não passa de um rumor:

— Levo isso tão a sério quanto os rumores de que a Liga dos Campeões será realizada no exterior. Não sei se isso é verdade. Um bilhão? É um valor enorme que não tem base financeira, mas é uma decisão dos sauditas, se for verdade, é claro — disse Čeferin.

Aleksander Čeferin é presidente da Uefa desde 14 de setembro de 2016. Por cinco anos, o advogado foi presidente da federação de futebol da Eslovênia, seu país natal.

Aleksander Čeferin, presidente da Uefa (Foto: Julien de Rosa/AFP)

Vini Jr na Arábia Saudita?

O Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) preparou nova investida por Vini Jr em janeiro de 2025. Segundo o jornal "As", da Espanha, o plano dos sauditas é oferecer um salário de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão na cotação atual) por temporada e contrato de cinco anos para convencer o brasileiro a deixar o Real Madrid no meio do ano.

Assim, o atual melhor jogador do mundo pela Fifa pode receber R$ 6,4 bilhões em salários se optar a transferência ao Oriente Médio. A ideia é inicial é que o atacante seja contratado para atuar no Al-Ahli. No entanto, Al-Hilal e Al-Nassr, times de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, respectivamente, também demonstraram interesse em Vinícius. No ano passado, os árabes tentaram contratar o camisa 7, porém sem sucesso.