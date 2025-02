Real Madrid x Girona vira final após vitórias de Barcelona e Atlético de Madrid

Real Madrid vê confronto contra o Girona, neste domingo (23), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, virar uma partida decisiva para a corrida pelo título do Campeonato Espanhol. O jogo é válido pela 25ª rodada da LaLiga 2024/25 e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Resultados do sábado na La Liga que preocupam o Real Madrid

O Barcelona venceu o Las Palmas por 0 a 0, às 17h (de Brasília), no Estadio de Gran Canaria. A partida foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do jogo foram marcados por Dani Olmo e Ferrán Torres, já na segunda etapa.

O Atlético de Madrid venceu o Valencia por 3 a 0, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Mestalla, na cidade de Valência. A partida foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do jogo foram marcados por Julián Álvarez e Ángel Correa.

Como fica a tabela?

Na briga pelo título, a vitória do Barcelona foi crucial para o time retomar a posição do Atlético de Madrid. Os colchoneros venceram o Valencia por 3 a 0, com dois gols de Julián Álvarez e chegaram a 53 pontos no Campeonato Espanhol. Com o resultado de 2 a 0, o Barça chegou a 54 pontos e 17 vitórias, e é o líder isolado.

Os catalães ainda ficam de olhos abertos com o resultado da partida deste domingo (23), Real Madrid e Girona. Os merengues ocupam a terceira posição da tabela da La Liga, com 51 pontos e 15 vitórias.