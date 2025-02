Presidente de La Liga ataca Real Madrid: ‘Clube chorão’

Além da disputa em campo pelo título de La Liga, o clima na Espanha tem sido de muita hostilidade e reclamações em relação à arbitragem nos últimos dias, especialmente para o Real Madrid. Em resposta às denúncias dos Merengues, Javier Tebas, presidente do Campeonato Espanhol, concedeu uma entrevista ao jornal "The Athletic" questionando as reclamações e classificou o clube como "chorão".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O Real Madrid é um clube chorão. A esposa do representante do Real Madrid e delegado do campo (Santiago Bernabéu), Megía Dávila, trabalha no comitê de arbitragem, mas ninguém levantou preocupações sobre um conflito de interesses como fizeram com Munuera Montero - afirmou o presidente de La Liga.

continua após a publicidade

As reclamações começaram antes do dérbi madrilenho, entre Real e Atlético, no início do mês, em que os Merengues divulgaram em seus canais de comunicação questionamentos à arbitragem espanhola.

Dentre as reclamações, o clube madridista questionou um conflito de interesses do designador da arbitragem na Espanha, já que Munuera Montero, responsável pela expulsão de Bellingham, teria relações com outros clubes.

continua após a publicidade

O Real Madrid é um clube que chora, chora o dia todo. Eles choram pelo fim de semana, vão chorar pelo fim de semana seguinte e é tudo culpa de uma conspiração - disse Javier Tebas.

➡️ Real Madrid x Girona vira final após vitórias de Barcelona e Atlético de Madrid

Bellingham foi expulso no empate por 1 a 1 entre Osasuna e Real Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Entenda as reclamações do Real Madrid em relação à arbitragem de La Liga

O Real Madrid reuniu-se, no dia 17 de fevereiro, com o Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha, para questionar decisões recentes tomadas por árbitros em seus jogos. O encontro aconteceu na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com a presença de representantes diretos do clube.

Entre as reclamações, estava o lance polêmico no duelo com o Espanyol, que terminou com derrota merengue por 1 a 0 na Catalunha. Na ocasião, Carlos Romero acertou um carrinho na panturrilha de Mbappé, já na segunda etapa, e recebeu apenas o cartão amarelo. Minutos depois, o lateral-esquerdo apareceu no ataque e anotou o único gol do confronto, o que incendiou a fúria do clube da capital.

No empate em 1 a 1 com o Osasuna, o Real Madrid também questionou três pênaltis a favor da equipe que foram ignorados, sem chamada de revisão por parte do VAR, comandado por Trujillo Suárez. No campo, Bellingham foi expulso por falar um palavrão em inglês após um lance no centro do gramado, teoricamente entendido de maneira equivocada por Munuera Montero, que sacou o cartão vermelho imediatamente e sancionou o meio-campista.