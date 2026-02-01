Vini Jr marca, Real Madrid sofre, mas vence com gol de Mbappé na reta final
Equipe sofreu empate, e nos acréscimos, teve um pênalti assinalado, que deu a vitória merengue
O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, em duelo válido pela 22ª rodada de La Liga. A partida aconteceu neste domingo (1º), no Santiago Bernabéu, em Madri. O time merengue começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com um golaço de Vini Jr, que fazia grande atuação. No entanto, a equipe diminuiu o ritmo, viu o Rayo crescer na partida e sofrer o empate com De Frutos. Já nos acréscimos, Mbappé converteu pênalti e garantiu a vitória dramática do Real Madrid diante de sua torcida.
Com o resultado, o Real Madrid encosta no líder Barcelona, reduzindo a diferença para apenas um ponto. Do outro lado, o Rayo Vallecano, que vinha somando um importantíssimo ponto fora de casa, deixa a oportunidade passar e sofre a sua terceira derrota seguida, permanecendo na 17ª colocação em La Liga.
Como foi o jogo entre Real Madrid x Rayo Vallecano?
Buscando se recuperar da dura derrota sofrida na Champions League, o Real Madrid recebeu o Rayo Vallecano em mais um clássico local. A equipe comandada por Arbeloa precisava vencer tanto para afastar o momento de instabilidade quanto para seguir viva na briga pelo título de La Liga. Com o Barcelona tendo vencido na rodada, a pressão por um resultado positivo era evidente no Santiago Bernabéu.
Desde os primeiros minutos, o Real Madrid mostrou intensidade, mas apostava em um modelo de jogo arriscado. A equipe se apoiava fortemente em ações individuais para criar perigo, e foi justamente assim que chegou ao gol. Em uma boa recuperação de bola no meio, Arda Güler iniciou a jogada. Brahim, que havia entrado no lugar de Bellingham, lesionado ainda no começo da partida, encontrou Vini Jr em velocidade. O brasileiro infiltrou pela esquerda, driblou o marcador, teve paciência dentro da área e finalizou colocado, marcando um golaço para abrir o placar.
Apesar da vantagem, o jogo expôs rapidamente os riscos da estratégia adotada. Diante de um Rayo Vallecano em má fase – a equipe havia vencido apenas uma vez nos últimos 11 jogos –, o Real Madrid tinha superioridade técnica, mas não conseguia controlar o ritmo da partida. Faltava consistência coletiva. O time até chegava ao ataque, mas quase sempre de forma espaçada e previsível, sustentando-se em lampejos individuais.
Com mais posse e maior volume ofensivo, o Real Madrid rondava a área adversária, mas pecava na efetividade. Vini Jr seguia sendo o principal escape pelo lado esquerdo, impondo dificuldades constantes aos defensores e criando desequilíbrios. Pelo lado direito, Mastantuono teve atuação apagada, enquanto Mbappé, centralizado, pouco aparecia no jogo. Assim, mesmo em vantagem, o time não ampliou o placar e permitiu que o Rayo ganhasse confiança com o passar do tempo. O intervalo chegou como uma oportunidade para reorganizar a equipe.
Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário foi oposto ao esperado. Em vez de crescer, o Real Madrid apresentou uma postura ainda mais apática. A equipe parecia desconectada, com dificuldades na recomposição e sem intensidade para pressionar a bola. O Rayo Vallecano aproveitou o momento e não demorou a empatar o confronto.
Com uma linha defensiva repleta de improvisações – Camavinga atuando na lateral direita, Valverde na esquerda e Tchouaméni como zagueiro, tendo apenas Huijsen como defensor de origem –, o sistema defensivo mostrou fragilidade. O gol saiu logo aos três minutos do segundo tempo. Após cobrança de lateral no setor de Camavinga, o Rayo trabalhou a bola e encontrou espaço para cruzar. Nas costas de Valverde, García cabeceou para o meio da área, onde De Frutos foi mais rápido que Tchouaméni e finalizou para empatar a partida.
O gol animou o Rayo Vallecano, que passou a ocupar o campo ofensivo com mais frequência. A equipe esteve perto da virada em um contra-ataque fulminante, quando Andrei recebeu com campo livre, sem marcação à frente. No mano a mano com Courtois, porém, o atacante desperdiçou a chance, parando em grande defesa do goleiro belga, que evitou um cenário ainda mais complicado para os merengues.
Com o adversário mais solto no jogo, o Real Madrid passou a explorar aquilo que tinha de melhor. Apostando na velocidade de Vini Jr e Mbappé, a equipe se retraiu e encontrou espaços em transições rápidas. Em uma delas, Mbappé recebeu passe de Güler em profundidade. O goleiro saiu para abafar, mas o francês foi mais rápido e aplicou um drible da vaca no arqueiro. Com o gol aberto, finalizou com pressa e acertou o travessão, desperdiçando uma chance clara de recolocar o Real Madrid em vantagem.
Na reta final, o jogo ganhou contornos ainda mais tensos. O Rayo Vallecano ficou com um jogador a menos após Ismaël Ciss acertar o calcanhar de Dani Ceballos e receber cartão vermelho direto. A partida ficou mais quente, com discussões e entradas duras. Vini Jr foi advertido com cartão amarelo após reclamação, e o Real Madrid seguia desorganizado, com dificuldades para transformar a superioridade numérica em controle do jogo.
Mesmo assim, o time passou a empilhar chances. Valverde acertou a trave em finalização de fora da área, e o Real Madrid seguiu pressionando, ainda que de maneira pouco objetiva. As jogadas individuais, sobretudo com Mbappé, se sobrepunham ao jogo coletivo, e a equipe desperdiçava oportunidades importantes.
A vitória, no entanto, acabou vindo na base da insistência. Após uma sequência de ataques e bolas levantadas na área, o Real Madrid conseguiu uma infiltração decisiva. Brahim Díaz invadiu a área e foi derrubado por Mendy. O pênalti foi assinalado e Mbappé assumiu a responsabilidade, batendo com categoria, marcando nos acréscimos e garantindo a vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.
O que vem por aí?
Após o confronto, o Real Madrid terá uma semana cheia de preparação e volta a campo no próximo domingo (8), quando enfrenta o Valencia, fora de casa, em duelo válido por La Liga, marcado para as 17h (de Brasília). O Rayo Vallecano, por sua vez, joga no sábado (7), contra o Real Oviedo, às 10h (de Brasília), também pelo Campeonato Espanhol.
