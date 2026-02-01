Ex-Newcastle deixa equipe no México após filhas sofrerem racismo
Saint-Maximin disputou apenas 16 jogos pelo America-MX
O atacante francês Allan Saint-Maximin deixou o América, do México, após denunciar que suas filhas foram vítimas de racismo no país. A saída foi oficializada pelo clube na noite de sábado, poucas horas depois da vitória por 2 a 0 sobre o Necaxa, pela Liga MX.
Contratado em agosto do ano passado, Saint-Maximin tinha vínculo com o América até junho de 2027, mas pediu a rescisão contratual após o episódio envolvendo sua família. O clube confirmou a saída por meio das redes sociais e agradeceu ao jogador pelo período em que defendeu a equipe.
Denúncia nas redes sociais e apoio do clube
Antes do anúncio oficial, Saint-Maximin havia se manifestado publicamente nas redes sociais para relatar os ataques sofridos por suas filhas, em um caso descrito pela imprensa local como ocorrido no ambiente escolar. O atacante afirmou que não toleraria qualquer tipo de violência ou discriminação direcionada à sua família.
– O problema não é a cor da pele, é a cor dos pensamentos. Podem se atacar a mim, eu aprendi a lidar com isso. Mas nunca aceitarei que ataquem meus filhos – escreveu o jogador.
– A proteção dos meus filhos é minha prioridade. Vou lutar com todas as minhas forças para que sejam respeitados e amados, independentemente de suas origens ou da cor da pele – completou.
Segundo relatos, a situação foi comunicada ao América, que prestou apoio ao atleta. Ainda assim, houve desgaste no dia a dia, e Saint-Maximin optou por encerrar sua passagem pelo clube mexicano.
Manifestação contra o racismo e fala de Jardine
No duelo contra o Necaxa, disputado antes da confirmação oficial da saída, os jogadores do América entraram em campo com uma faixa com a inscrição "Não ao racismo". A mesma mensagem também esteve estampada nas camisas usadas pela equipe na partida.
Após o jogo, o técnico André Jardine lamentou o ocorrido e comentou a situação envolvendo o francês, destacando o impacto pessoal do episódio.
– Esta semana foi um dos assuntos que tivemos que discutir. É uma pena. Ele é um grande jogador, com nível para atuar em qualquer liga do mundo – afirmou o treinador.
– Vir ao México foi uma grande mudança para ele. Há muitas coisas que contam: a família, a alimentação, os hábitos, o estilo de vida. No grupo, não tivemos problemas, mas lamentamos não ter conseguido ajudá-lo a se adaptar – acrescentou.
Saint-Maximin tem passagem curta pelo América
Ex-Newcastle e Monaco, Saint-Maximin chegou ao América cercado de expectativas e foi tratado como uma das maiores contratações recentes do futebol mexicano. Em campo, disputou 16 partidas pela Liga MX, entre fase regular e Liguilla.
Ao todo, marcou três gols e distribuiu duas assistências com a camisa azul-crema. Com a rescisão, o francês encerra totalmente o vínculo contratual com o clube e fica livre no mercado para definir seu próximo destino.
