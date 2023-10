Jude Bellingham vai mostrando jogo a jogo o motivo de ter custado 120 milhões de euros. O meio-campista inglês abriu o placar na primeira etapa, em belo chute de esquerda após trama com Modric e Carvajal. Já no segundo tempo, o jovem jogador tabelou com Valverde e pintou livre na área para chapar e ampliar. Aos 65', foi a vez de Vini receber passe do uruguaio, abrir campo e limpar o goleiro Herrera para marcar o terceiro. Joselu, que viria a perder um pênalti nos últimos minutos, deixou sua marca aos 70' em lindo trabalho de referência do brasileiro e fechou a conta.