VOANDO BAIXO

A equipe do West Ham viveu um dos grandes momentos de sua história em 2022-23. Os comandados de David Moyes conquistaram a Conference League ao bater a Fiorentina, com direito a assistência de Lucas Paquetá para o gol de Jarrod Bowen. Mas quem pensou que o troféu traria uma espécie de ressaca aos jogadores se enganou: os Hammers estão ocupando a sétima colocação na Premier League atual, com 13 pontos em sete jogos. Paquetá, inclusive, tem sido um dos grandes destaques da campanha, com atuações brilhantes.