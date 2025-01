Com retorno de Vini Jr, Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 17h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei. O Real, liderado por Carlo Ancelotti, busca redenção após uma derrota na Supercopa, enquanto o Celta, mesmo com importantes ausências, espera repetir a surpresa de 2017, quando eliminou o rival na mesma competição.

Ancelotti conta com o retorno de Vinicius Jr. ao time titular após cumprir um período de suspensão. O Celta tem importantes desfalques como Iago Aspas e Douvikas.

Confira as prováveis escalações:

👑Real Madrid:

Lunin; Lucas, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Ceballos, Modric, Brahim; Vinicius e Mbappé.

🔴Celta de Vigo:

Iván Villar; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Beltrán, Hugo Álvarez; Pablo Durán, Borja Iglesias e Swedberg.

Fonte: Jornal Marca

Por que Vini Jr foi suspenso?

O atacante do Real Madrid foi suspenso por dois jogos após empurrar o goleiro Dimitrievski, do Valência, durante um confronto da La Liga, na última sesta sexta-feira (3). A Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) classificando o ocorrido como "violência esportiva" sob o artigo 130 do Código Disciplinar.

Após duas partida fora, Vini deve retornar ao time titular nas oitavas de final da Copa do Rei pelo Real Madrid.