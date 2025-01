Neymar joga hoje? Saiba o panorama para Al-Hilal x Al-Fateh

Fora desde novembro de 2024, Neymar Jr. não é cotado para retornar aos gramados, pelo Al-Hilal, no duelo desta quinta-feira (16). A partida acontecerá logo mais, às 12h (de Brasília), contra o Al-Fateh pela 15ª rodada do Campeonato Saudita. Com muitas lesões e uma longa recuperação, o atacante não foi utilizado por Jorge Jesus em maior parte do seu contrato com clube árabe.

Entenda caso de Neymar no Al-Hilal

A última lesão de Neymar ocorreu poucas semanas após seu retorno aos gramados de forma oficial, em novembro de 2024. Um mês antes, o camisa 10 tinha voltado após mais de um ano em tratamento de uma ruptura do tendão e do menisco do joelho esquerdo. Desde então, o brasileiro atuou em dois jogos e não participou de gols.

Pelas recorrentes lesões, Neymar foi tirado de alguns planos do Al-Hilal para a atual temporada, como o Campeonato Saudita. O atacante estava previsto para ficar de fora da lista de jogadores inscritos pelo clube árabe no torneio, já que a equipe precisaria "se livrar" de pelo menos um dos oito estrangeiros com mais de 23 anos para poder incluir o camisa 10. Assim, o brasileiro só poderá defender o time de Jorge Jesus em fevereiro, em jogos pela Champions League Saudita,

Saiba mais informações sobre jogo entre Al-Hilal e Al-Fateh

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Al-Fateh

15ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília);

📍 Local: Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita;

📺 Onde assistir: Canal GOAT, Bandsports, Bandplay e Esporte Na Band;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Hilal (Técnico: Jorge Jesus)

Bono; João Cancelo, Koulibaly, Albulayhi, Lodi; Neves, Al-Dawsari; Milinkovic-Savic, Malcom, Al-Qhatani; Marcos Leonardo.

Al-Fateh (Técnico: José Gomes)

Szapannos; Baattiah, Daheem, Zarie, Danayer; Bendebka, Masoud; Batna, Zaid, Sbai; Djaniny.

