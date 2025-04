Vinicius Júnior fez história novamente. Neste sábado (5), o atacante fez o único gol do Real Madrid na derrota para o Valencia por 2 a 1, em jogo válido pela 30ª rodada da La Liga, o campeonato espanhol. Apesar do placar negativo e de ainda ter perdido um pênalti na partida, Vini Jr saiu de campo com um feito a celebrar. Com o gol, ele se tornou o brasileiro que mais vezes balançou as redes na história do clube merengue, ao lado de Ronaldo Fenômeno, cada um com 104 tentos.

A diferença está no número de partidas em que cada um levou para atingir tal feito: o camisa 7 do Real chegou à marca após 306 jogos; o Fenômeno, por sua vez, fez o mesmo número em impressionantes 177 partidas.

Vini Jr em ação em Real Madrid x Valencia (Foto: Javier Soriano / AFP)

Como está o ranking dos brasileiros mais artilheiros do Real Madrid?

Os brasileiros estão muito bem representados na história do time espanhol, com nomes de peso em diversas posições. Veja a lista dos jogadores do Brasil que mais marcaram usando a camisa do Real:

Ronaldo Fenômeno: 104 gols em 177 jogos; Vini Jr: 104 gols em 306 jogos; Rodrygo: 68 gols em 260 jogos; Roberto Carlos: 68 gols em 527 jogos; Marcelo: 38 gols em 546 jogos; Robinho: 35 gols em 137 jogos; Casemiro: 31 gols em 336 jogos; Sávio: 30 gols em 160 jogos; Kaká: 29 gols em 120 jogos;

E no ranking geral de artilheiros do Real Madrid, onde entram Vini Jr e Ronaldo?

Quando o assunto é o ranking geral de quem mais marcou no clube merengue, a dupla com 104 gols cada aparece no top 20. Confira:

Cristiano Ronaldo: 450 gols em 438 jogos; Karim Benzema: 354 gols em 648 jogos; Raúl: 323 gols em 741 jogos; Alfredo di Stéfano: 306 gols em 392 jogos; Santillana: 289 gols em 640 jogos Ferenc Puskás: 242 gols em 262 jogos; Hugo Sánchez: 208 gols em 282 jogos; Paco Gento: 179 gols em 596 jogos; Pirri: 173 gols em 562 jogos; Emilio Butragueño: 170 gols em 463 jogos; Amancio: 153 gols em 471 jogos; Míchel: 131 gols em 559 jogos; Fernando Hierro: 127 gols em 601 jogos; Pahiño: 126 gols em 143 jogos; Gonzalo Higuaín: 121 gols em 264 jogos; Juanito: 117 gols em 397 jogos; Gareth Bale: 106 gols em 258 jogos; Luis Molowny: 105 gols em 206 jogos; Ronaldo: 104 gols em 177 jogos; Vinicius Júnior: 104 gols em 307 jogos.

📆 Próximos desafios do Real Madrid

Após a derrota do Real Madrid para o Valencia, na La Liga, o clube merengue volta as atenções para a Champions League, em que enfrenta o Arsenal, nesta terça-feira (8), pela partida de ida das quartas de final da competição.

Pela La Liga, o Real volta aos gramados no próximo domingo (13), contra o Alavés, em jogo fora de casa.