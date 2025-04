Jornal internacional exalta números de Mbappé e queda de Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid

O jornal "As" comparou o desempenho de Mbappé com os números que Vini Júnior e Rodrygo têm apresentado nos últimos jogos do Real Madrid, que perdeu a liderança da La Liga após sofrer quatro derrotas em cinco partidas entre fevereiro e março.

O jornal escreveu:

"O francês (Mbappé) entrega tudo em quase todas as partidas, e seus números comprovam isso (ele já chegou aos 33 gols que Cristiano marcou em sua primeira temporada no Madrid), mas às vezes ele está sozinho demais".

Pela La Liga, Mbappé marcou 22 gols em 27 partidas, três atrás do atual artilheiro Lewandowski, incluindo seu primeiro hat trick contra o Valladolid pela 21° rodada da competição em janeiro deste ano.

Mbappé e Rodrygo comemoram gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Vini Júnior e Rodrygo, por sua vez, foram alvos de críticas mais fortes. Com apenas uma assistência e nenhum gol nas últimas nove partidas, o camisa 11 vive incertezas com a equipe merengue e a possível saída do jogador não é descartada.

"É claro que se o Madrid não marcou mais pontos em 2025, não foi culpa deles. Os holofotes se voltam para Rodrygo e Vinicius. O primeiro começou o ano em grande forma, mas fevereiro e março foram difíceis para ele. O estigma do ex-jogador do Santos é seu caráter guadiano, seus altos e baixos. Buracos em suas estatísticas como esse aprofundam isso. Com nove partidas restantes, Mbappé precisa da ajuda dos brasileiros."

Segundo o jornal, Vini Júnior marcou apenas dois gols na La Liga em todo o ano de 2025. Embora o jogador costume contribuir para o time mesmo sem marcar gols, ele acaba desperdiçando muitas oportunidades.

Real Madrid briga por outros dois títulos

Além da briga pelo título de La Liga, o Real Madrid quer mais outros dois troféus na temporada. Além da Copa do Rei, que fará El Clásico contra o Barcelona, os Merengues estão nas quartas de final da Champions League, a qual enfrentarão o Borussia Dortmund.