menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vini Jr fora? Veja escalação do Real Madrid contra Espanyol

Xabi Alonso definiu os onze titulares para a quinta rodada de La Liga

Vini Jr - Real Madrid
imagem cameraVini Jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/09/2025
10:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid divulgou a escalação para o duelo contra o Espanyol, neste sábado (20), pela 5ª rodada da La Liga 2025/26. Com Rodrygo novamente no banco, o técnico Xabi Alonso definiu os onze titulares com o ataque formado por Vini Jr, Mbappé e Gonzalo García. Endrick, fora durante quatro meses por lesão, e Jude Bellingham, recém-recuperado de cirurgia no ombro, são outros nomes de destaque que não começam a partida.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Titular contra o Olympique de Marseille pela Champions, Rodrygo não inicia como titular e perdeu a vaga para Vini Jr na ponta-esquerda. Vinícius e o Rayo ainda não iniciaram nenhuma partida juntos nesta temporada, o que evidencia um rodízio promovido pelo novo treinador neste início de trabalho.

continua após a publicidade

Enquanto passava por recuperação da lesão, Gonzalo García ganhou espaço e tomou a posição de reserva imediato de Kylian Mbappé após grande desempenho no Mundial de Clubes. Bellingham esteve fora por 61 dias devido a uma cirurgia no ombro, para reparar uma contusão que o assolava desde novembro de 2023, e está disponível para ser utilizado.

O Real Madrid chega embalado para o jogo. Líder da competição com 12 pontos, os comandados de Xabi Alonso têm 100% de aproveitamento em LaLiga e vêm de vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, fora de casa, mesmo com um jogador a menos. No meio de semana, os Blancos também estrearam na Champions League com triunfo de virada diante do Olympique de Marseille.

continua após a publicidade
Rodrygo em treino do Real Madrid para o Mundial de Clubes
Rodrygo em treino do Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Já o Espanyol ocupa a terceira posição com 10 pontos e também segue invicto no Espanhol. O time catalão venceu o Mallorca por 3 a 2 na rodada passada, mas terá o desfalque do atacante Pere Milla, suspenso.

Confira a escalação do Real Madrid contra o Espanyol

Courtois; Carvajal, Asencio, Éder Militão e Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni e Mastantuono; Mbappé, Vini Jr, Gonzalo García

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias