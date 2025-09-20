Vini Jr fora? Veja escalação do Real Madrid contra Espanyol
Xabi Alonso definiu os onze titulares para a quinta rodada de La Liga
O Real Madrid divulgou a escalação para o duelo contra o Espanyol, neste sábado (20), pela 5ª rodada da La Liga 2025/26. Com Rodrygo novamente no banco, o técnico Xabi Alonso definiu os onze titulares com o ataque formado por Vini Jr, Mbappé e Gonzalo García. Endrick, fora durante quatro meses por lesão, e Jude Bellingham, recém-recuperado de cirurgia no ombro, são outros nomes de destaque que não começam a partida.
Titular contra o Olympique de Marseille pela Champions, Rodrygo não inicia como titular e perdeu a vaga para Vini Jr na ponta-esquerda. Vinícius e o Rayo ainda não iniciaram nenhuma partida juntos nesta temporada, o que evidencia um rodízio promovido pelo novo treinador neste início de trabalho.
Enquanto passava por recuperação da lesão, Gonzalo García ganhou espaço e tomou a posição de reserva imediato de Kylian Mbappé após grande desempenho no Mundial de Clubes. Bellingham esteve fora por 61 dias devido a uma cirurgia no ombro, para reparar uma contusão que o assolava desde novembro de 2023, e está disponível para ser utilizado.
O Real Madrid chega embalado para o jogo. Líder da competição com 12 pontos, os comandados de Xabi Alonso têm 100% de aproveitamento em LaLiga e vêm de vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, fora de casa, mesmo com um jogador a menos. No meio de semana, os Blancos também estrearam na Champions League com triunfo de virada diante do Olympique de Marseille.
Já o Espanyol ocupa a terceira posição com 10 pontos e também segue invicto no Espanhol. O time catalão venceu o Mallorca por 3 a 2 na rodada passada, mas terá o desfalque do atacante Pere Milla, suspenso.
Confira a escalação do Real Madrid contra o Espanyol
Courtois; Carvajal, Asencio, Éder Militão e Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni e Mastantuono; Mbappé, Vini Jr, Gonzalo García
