Pela Copa da Liga, Liverpool encara 'carrasco' da temporada

Reds encaram o Crystal Palace, que os derrotou em duas oportunidades nesta temporada

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
05:30
imagem cameraO Crystal Palace derrotou o Liverpool pela Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Liverpool e Crystal Palace irão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, no Anfield, em Liverpool (ING), às 16h45 (de Brasília). Este será o terceiro encontro das equipes na atual temporada e, por enquanto, a equipe do sul de Londres leva vantagem, até mesmo com taça inédita levantada no maior estádio do país.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além disso, as Águias também foram responsáveis pelo início da má fase dos Reds, que amargam cinco derrotas em seis jogos, sendo quatro seguidos pela Premier League.

Supercopa da Inglaterra

Em agosto, o campeão da Premier League, Liverpool, encarou o vencedor da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace, pela Supercopa Inglesa (Community Shield). Em Wembley, as equipes empataram por 2 a 2. Com o placar igual, a decisão foi aos pênaltis, na qual os Reds desperdiçaram três cobranças, com Mohamed Salah, Alexis Mac Allister e Harvey Elliott, e viram as Águias errarem apenas duas (Eberichi Eze e Borna Sosa) e levarem a conquista por 3 a 2 nas penalidades.

Esta foi apenas a segunda taça de primeira divisão da história do Palace e a primeira Supercopa da Inglaterra. A partida marcou a despedida de Eberichi Eze, que se transferiu ao Arsenal, por aproximadamente 65 milhões de euros (cerca de R$ 405 milhões).

Jogadores do Crystal Palace erguem o troféu da Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Premier League

Mesmo com o vice-campeonato na Supercopa da Inglaterra, o Liverpool não se abalou e começou na Premier League com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas. Com reforços milionários, a equipe comandada por Arne Slot não tinha um bom desempenho, mas conseguia arrancar vitórias com gols já nos acréscimos, o que ficou conhecido como "Slot Time", uma versão dos Reds do "Fergie Time", que apareceu em diversos momentos históricos do Manchester United nos tempos de Sir Alex Ferguson.

Porém, na sexta rodada, o Liverpool foi ao Selhurst Park, em Londres, para encarar o Crystal Palace. Aos nove minutos, Ismalia Sarr abriu o placar ao time da casa, que teve outras oportunidades de marcar o segundo, mas parou em Alisson, que fez grandes defesas. Na segunda etapa, os Reds reagiram e empataram aos 42, com Federico Chiesa. Mas, no último minuto, o "Slot Time" fez o efeito contrário e Edward Nketiah apareceu na área e marcou o gol da vitória das Águias.

O Crystal Palace venceu o Liverpool por 2 a 1 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Má fase do Liverpool

De início, a derrota significou apenas o fim da sequência de vitórias do Liverpool, porém, o time ainda não se recuperou. Desde então, a equipe de Arne Slot ainda não venceu pela Premier League, com quatro derrotas consecutivas e caiu da liderança até a sétima colocação. Inclusive, em duas dessas derrotas, para Chelsea e Manchester United, voltou a sofrer com o "Slot Time ao contrário", com gols nos acréscimos de Estêvão e Harry Maguire.

Na Champions League, o desempenho foi um pouco melhor, com uma derrota — 1 a 0 contra o Galatasaray — e uma goleada sobre o Frankfurt, por 5 a 1, a única nos últimos seis jogos. No duelo, Slot testou uma nova formação, com dois atacantes, que surtiu efeito. Mesmo com derrota na última vez que entrou em campo, contra o Brentford, o Liverpool busca superar o fantasma do Crystal Palace para se recuperar na temporada e voltar a vencer pela Premier League.

Pela Champions League, o Liverpool foi derrotado pelo Galatasaray por 1 a 0 (Foto: Ozan KOSE / AFP)

